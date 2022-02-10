Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220210/kanatlarindan-yarali-2-kizil-sahin-tedaviye-alindi-1053682414.html
Kanatlarından yaralı 2 kızıl şahin tedaviye alındı
Kanatlarından yaralı 2 kızıl şahin tedaviye alındı
Osmaniye'de kanatlarından yaralanan 2 kızıl şahin tedavi altına alındı. 10.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-10T00:58+0300
2022-02-10T00:58+0300
2022-02-10T01:15+0300
türkiye
osmaniye
şahin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0a/1053682334_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_379f414e86045fbbc3a5390a8eda8bd7.jpg
Mevlana ve Rızaiye mahallelerinde, biri kanadından av tüfeğiyle vurulan, diğeri elektrik tellerine takılarak kanadından yaralanan iki kızıl şahin bulundu.Çevre sakinleri, yaralı şahinleri Osmaniye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.Rehabilitasyon merkezinde ilk müdahaleleri yapılarak tedaviye alınan şahinler, tedavilerinin ardından doğaya salınacak.
türkiye
osmaniye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0a/1053682334_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_c44fbb82e810aa9497cfa1d98972d397.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
osmaniye, şahin
Kanatlarından yaralı 2 kızıl şahin tedaviye alındı 00:58 10.02.2022 (güncellendi: 01:15 10.02.2022) Abone ol
Osmaniye'de kanatlarından yaralanan 2 kızıl şahin tedavi altına alındı.
Mevlana ve Rızaiye mahallelerinde, biri kanadından av tüfeğiyle vurulan, diğeri elektrik tellerine takılarak kanadından yaralanan iki kızıl şahin bulundu.
Çevre sakinleri, yaralı şahinleri Osmaniye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.
Rehabilitasyon merkezinde ilk müdahaleleri yapılarak tedaviye alınan şahinler, tedavilerinin ardından doğaya salınacak.