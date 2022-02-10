https://tr.sputniknews.com/20220210/kanatlarindan-yarali-2-kizil-sahin-tedaviye-alindi-1053682414.html

Kanatlarından yaralı 2 kızıl şahin tedaviye alındı

Kanatlarından yaralı 2 kızıl şahin tedaviye alındı

Osmaniye'de kanatlarından yaralanan 2 kızıl şahin tedavi altına alındı. 10.02.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

osmaniye

şahin

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Mevlana ve Rızaiye mahallelerinde, biri kanadından av tüfeğiyle vurulan, diğeri elektrik tellerine takılarak kanadından yaralanan iki kızıl şahin bulundu.Çevre sakinleri, yaralı şahinleri Osmaniye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.Rehabilitasyon merkezinde ilk müdahaleleri yapılarak tedaviye alınan şahinler, tedavilerinin ardından doğaya salınacak.

türkiye

osmaniye

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osmaniye, şahin