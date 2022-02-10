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Kanatlarından yaralı 2 kızıl şahin tedaviye alındı
Kanatlarından yaralı 2 kızıl şahin tedaviye alındı
Osmaniye'de kanatlarından yaralanan 2 kızıl şahin tedavi altına alındı. 10.02.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
osmaniye
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Mevlana ve Rızaiye mahallelerinde, biri kanadından av tüfeğiyle vurulan, diğeri elektrik tellerine takılarak kanadından yaralanan iki kızıl şahin bulundu.Çevre sakinleri, yaralı şahinleri Osmaniye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.Rehabilitasyon merkezinde ilk müdahaleleri yapılarak tedaviye alınan şahinler, tedavilerinin ardından doğaya salınacak.
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osmaniye, şahin

Kanatlarından yaralı 2 kızıl şahin tedaviye alındı

00:58 10.02.2022 (güncellendi: 01:15 10.02.2022)
© AAOsmaniye'de kanatlarından yaralanan 2 kızıl şahin tedavi altına alındı.
Osmaniye'de kanatlarından yaralanan 2 kızıl şahin tedavi altına alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2022
© AA
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Osmaniye'de kanatlarından yaralanan 2 kızıl şahin tedavi altına alındı.
Mevlana ve Rızaiye mahallelerinde, biri kanadından av tüfeğiyle vurulan, diğeri elektrik tellerine takılarak kanadından yaralanan iki kızıl şahin bulundu.
Çevre sakinleri, yaralı şahinleri Osmaniye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.
Rehabilitasyon merkezinde ilk müdahaleleri yapılarak tedaviye alınan şahinler, tedavilerinin ardından doğaya salınacak.
© AAOsmaniye'de kanatlarından yaralanan 2 kızıl şahin tedavi altına alındı.
Osmaniye'de kanatlarından yaralanan 2 kızıl şahin tedavi altına alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2022
Osmaniye'de kanatlarından yaralanan 2 kızıl şahin tedavi altına alındı.
© AA
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