https://tr.sputniknews.com/20220210/kulis-adayi-chp-belirleyecek-1053685298.html

Kulis: İYİ Parti yeşil ışık yaktı, adayı CHP belirleyecek

Kulis: İYİ Parti yeşil ışık yaktı, adayı CHP belirleyecek

Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener sürpriz bir görüşme yaptı. İYİ Parti kanadında, “adaylık konusunda kararın CHP’ye bırakıldığının ve itiraz edilmeyeceğinin”... 10.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-10T06:15+0300

2022-02-10T06:15+0300

2022-02-10T06:17+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

meral akşener

millet ittifakı

aday

seçim

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik "Biz erken seçim istiyoruz. Hem de hemen. Erken seçim olsun ve Erdoğan karşıma çıksın, onu sandıkta göndereyim" sözleri sonrası, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşmesi siyaset kulislerini hareketlendirdi.Cumhuriyet’in aktardığı bilgiye göre “Kılıçdaroğlu, adaylığa bir adım daha yaklaştı.” Akşener’in de “Kılıçdaroğlu’nun olası adaylığına itiraz etmeyeceği” öğrenildi. Akşener’in de bu konuda kararı “CHP’ye bıraktığı, gerek Kılıçdaroğlu’nun adaylığı gerekse CHP’nin göstereceği bir başka isme itiraz etmeyeceğinin” altı çizildi. 'Faturası ağır olur'Ancak Akşener’in, “Eğer Cumhurbaşkanlığı seçimi kaybedilirse, bunun CHP’ye faturası ağır olur” dediği belirtildi. İYİ Parti kanadı, Akşener’in, “Başbakanlığa adayım” şeklindeki açıklamalarını anımsattı. İYİ Parti’nin stratejisini çok önceden kurduğu ve “Akşener’in bu açıklamayla Millet İttifakı’nın önünü açtığı” ifade edildi.

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kemal kılıçdaroğlu, meral akşener, millet ittifakı, aday, seçim