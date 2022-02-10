Kumsallarda görülen fokların rahatsız edilmemesi uyarısında bulunuldu

"Türkiye denizlerinde özellik Ege'nin güneyi ve Akdeniz sahillerinde dağılım göstermektedirler. Bu türler karasal ortamda güneşlenerek sosyal faaliyetlerinin bir kısmını burada geçirmektedirler. Bunun yanı sıra Samandağ Kel Dağı eteklerinde fok mağaraları dediğimiz mağaralar içerisine girerek hava boşluklarında hayatlarının belirli kısımlarını sürdürmektedir. Bunlar, nesilleri giderek azalan türlerdir. Bunlarla ilgili geçmişte çeşitli projeler oluşturduk. Bu türleri görmek isteyenler bazen fotoğraflamak için geliyorlar. Fokları kumsallarda gördüğümüz zaman rahatsız etmeyelim. Bunlar ürkek canlılardır."