Merkez Bankası'ndan net ihracatçı olmayan şirketlere reeskont imkanı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın İhracat ve Döviz Kazandırıcı Hizmetler Reeskont Kredisi Uygulama Talimatı'nda Türk lirası mevduat ya da katılma hesaplarına dönüşümü taahhüt eden yabancı para cinsi reeskont kredisi kullanacak firmalar için net ihracatçı olma şartının aranmamasına yönelik değişiklik yapıldı.Bloomberg HT'nin aktardığı haberde, düzenlemeyle kur korumalı mevduata dönen net ihracatçı olmayan şirketlere de yabancı para reeskont kredisinden faydalanma imkanı getirildi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kur korumalı TL vadeli mevduata dönen şirketlere verilecek reeskont kredisi için 'net ihracatçı' olma şartını kaldırdı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın İhracat ve Döviz Kazandırıcı Hizmetler Reeskont Kredisi Uygulama Talimatı'nda Türk lirası mevduat ya da katılma hesaplarına dönüşümü taahhüt eden yabancı para cinsi reeskont kredisi kullanacak firmalar için net ihracatçı olma şartının aranmamasına yönelik değişiklik yapıldı.
Bloomberg HT'nin aktardığı haberde, düzenlemeyle kur korumalı mevduata dönen net ihracatçı olmayan şirketlere de yabancı para reeskont kredisinden faydalanma imkanı getirildi.