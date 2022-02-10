https://tr.sputniknews.com/20220210/omicronu-kesfeden-doktor-varyanti-oldugundan-daha-agir-gostermem-yonunde-baski-gordum-1053704639.html

Omicron'u keşfeden doktor: Varyantı olduğundan daha ağır göstermem yönünde baskı gördüm

Omicron'u keşfeden doktor: Varyantı olduğundan daha ağır göstermem yönünde baskı gördüm

Omicron varyantını keşfeden Güney Afrikalı doktor, virüsün gerçekte olduğundan daha kötü görünmesi için baskı gördüğünü açıkladı. 10.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-10T14:49+0300

2022-02-10T14:49+0300

2022-02-10T14:51+0300

koronavirüs

koronavirüs

omicron

varyant

kovid-19

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Omicron varyantını bildiren ilk kişilerden biri olan Güney Afrikalı doktor Dr Angelique Coetzee, varyantı gerçekte olduğundan daha tehlikeli olarak tanımlaması için 'baskı gördüğünü' söyledi.Coetzee, The Daily Telegraph'a verdiği demeçte, "Kovid'in tüm mutasyonları nedeniyle, Güney Afrika'dan olmayan tüm bu bilim adamları ve politikacılar benimle iletişime geçiyorlardı, konuştuğumda yanıldığımı, ciddi bir hastalık olduğunu, neden bahsettiğimi bilmediğimi söylüyorlardı, bana saldırmaya devam ettiler" ifadelerini kullandı.Doktor ayrıca, "Politikacıların söylememi istediği şey, bunun Güney Afrika'da daha hafif, ancak Avrupa'da ciddi bir hastalık olduğuydu. Avrupalı bilim adamları ve politikacılardan 'Lütfen hafif bir hastalık olduğunu söyleme' diyerek baskı yapan çok kişi oldu" dedi.Coetzee, Omicron varyantı ilk ortaya çıktığında güney Afrika'da görülen vakaların Delta varyantına göre hafif olduğunu ve sadece halsizlik ve boğaz ağrısı şikayetleri bulunduğunu dünyaya duyurmuştu.Güney Afrika Tabipler Birliği'nin de başkanı olan Dr Coetzee, kendisini arayanların onu 'yalan söylemekle ve Omicron'u küçümsemekle suçladığını' söyleyerek, etkilerini ilk elden görmesine rağmen, politikacıların neden onu dinlemediğini anlayamadığını söyledi. Avustralya, New South Wales'in baş sağlık görevlisi Kerry Chant da, eyalette Omicron vakalarında bir artış gördüğünde Dr Coetzee'nin açıklamalarını yineledi.Avustralya'nın yanı sıra denizaşırı ülkelerden gelen kanıtlara dayanarak, varyantta hastaneye yatışların Delta türüne göre çok daha az olduğunu söyledi. Dr Chant, geçen sene Aralık ayında yaptığı açıklamada, "Bulgular, Omicron'un Delta'dan daha hafif olacağını ve hastaneye yatış riskinin Delta'dan yaklaşık yüzde 60 ila yüzde 80 daha az olduğunu gösteriyor" demişti.

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koronavirüs, omicron, varyant, kovid-19