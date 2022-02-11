https://tr.sputniknews.com/20220211/adele-direk-dansi-yapti-hayranlari-bayildi--1053754050.html

Adele direk dansı yaptı, hayranları bayıldı

Adele direk dansı yaptı, hayranları bayıldı

İngiltere'nin başkenti Londra'daki bir gece klübünde görüntülenen Adele, sahneye çıkıp yarı çıplak dansçıların yanında direk dansı yaptı. 11.02.2022, Sputnik Türkiye

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yaşam

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Londra'daki Heaven Club'da 10 Şubat Perşembe günü düzenlenen G-A-Y'nin Porn Idol etkinliğine katılan Adele, eğlencenin dozu artınca kendisini sahneye attı. 33 yaşındaki şarkıcı, sahnedeki yarı çıplak dansçıların yanında kısa bir süreliğine direk dansı yaptı. Adele'i sahnede gören izleyiciler ünlü sanatçıyı alkış yağmuruna tuttu.Etkinliğe katılan bir izleyici Daily Star'a şöyle konuştu:Bir diğer Adele hayranı ise, "Porn Idol'e gitmeye hazırlandığınızı ancak sahneye çıkıp Adele'in orada olduğunu ve sizi çıplak görmek üzere olduğunu hayal edin. Ne çılgın bir Perşembe gecesiydi ama" ifadelerini kullandı.Adele'in sahneye çıkıp direk dansı yaptığı anlar sosyal medyada yayınlandı.

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