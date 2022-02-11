Adele direk dansı yaptı, hayranları bayıldı

Londra'daki Heaven Club'da 10 Şubat Perşembe günü düzenlenen G-A-Y'nin Porn Idol etkinliğine katılan Adele, eğlencenin dozu artınca kendisini sahneye attı. 33 yaşındaki şarkıcı, sahnedeki yarı çıplak dansçıların yanında kısa bir süreliğine direk dansı yaptı. Adele'i sahnede gören izleyiciler ünlü sanatçıyı alkış yağmuruna tuttu.Etkinliğe katılan bir izleyici Daily Star'a şöyle konuştu:Bir diğer Adele hayranı ise, "Porn Idol'e gitmeye hazırlandığınızı ancak sahneye çıkıp Adele'in orada olduğunu ve sizi çıplak görmek üzere olduğunu hayal edin. Ne çılgın bir Perşembe gecesiydi ama" ifadelerini kullandı.Adele'in sahneye çıkıp direk dansı yaptığı anlar sosyal medyada yayınlandı.
Etkinliğe katılan bir izleyici Daily Star'a şöyle konuştu:
"Adele etkinlikten kesinlikle çok keyif aldı. Arkadaşlarıyla harika vakit geçiriyordu ve gösteriyi izlemeye bayıldı. Gösteriden sonra sahneye çıktı ve kalabalık çılgına döndü. Hiç kimse bir müzik ikonunun orada olmasını beklemiyordu."
Bir diğer Adele hayranı ise, "Porn Idol'e gitmeye hazırlandığınızı ancak sahneye çıkıp Adele'in orada olduğunu ve sizi çıplak görmek üzere olduğunu hayal edin. Ne çılgın bir Perşembe gecesiydi ama" ifadelerini kullandı.
Adele'in sahneye çıkıp direk dansı yaptığı anlar sosyal medyada yayınlandı.