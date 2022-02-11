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Anadolu Efes son saniye 3'lüğüyle yenildi
Anadolu Efes son saniye 3'lüğüyle yenildi
THY Avrupa Ligi 26. haftada Anadolu Efes, Olympiakos'a son saniye 3'lüğüyle mağlup oldu. 11.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-11T00:41+0300
2022-02-11T00:41+0300
2022-02-11T00:41+0300
spor
anadolu efes
thy avrupa ligi
olympiakos
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Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında deplasmanda Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a son saniye 3'lüğüyle 87-85 yenildi.Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle iki maçı ertelenen Anadolu Efes, organizasyonda çıktığı 24. karşılaşmada 12. mağlubiyetini yaşadı.
https://tr.sputniknews.com/20220206/galatasaray-nef---anadolu-efes-macinda-galatasaray-taraftari-burak-elmasi-istifaya-cagirdi-1053537932.html
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Anadolu Efes son saniye 3'lüğüyle yenildi Abone ol
THY Avrupa Ligi 26. haftada Anadolu Efes, Olympiakos'a son saniye 3'lüğüyle mağlup oldu.
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında deplasmanda Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a son saniye 3'lüğüyle 87-85 yenildi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle iki maçı ertelenen Anadolu Efes, organizasyonda çıktığı 24. karşılaşmada 12. mağlubiyetini yaşadı.