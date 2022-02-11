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Anadolu Efes son saniye 3'lüğüyle yenildi
Anadolu Efes son saniye 3'lüğüyle yenildi
THY Avrupa Ligi 26. haftada Anadolu Efes, Olympiakos'a son saniye 3'lüğüyle mağlup oldu. 11.02.2022, Sputnik Türkiye
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spor
anadolu efes
thy avrupa ligi
olympiakos
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Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında deplasmanda Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a son saniye 3'lüğüyle 87-85 yenildi.Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle iki maçı ertelenen Anadolu Efes, organizasyonda çıktığı 24. karşılaşmada 12. mağlubiyetini yaşadı.
https://tr.sputniknews.com/20220206/galatasaray-nef---anadolu-efes-macinda-galatasaray-taraftari-burak-elmasi-istifaya-cagirdi-1053537932.html
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anadolu efes, thy avrupa ligi, olympiakos

Anadolu Efes son saniye 3'lüğüyle yenildi

00:41 11.02.2022
© AATHY Avrupa Ligi 26. haftada Anadolu Efes, Olympiakos'a son saniye 3'lüğüyle mağlup oldu.
THY Avrupa Ligi 26. haftada Anadolu Efes, Olympiakos'a son saniye 3'lüğüyle mağlup oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2022
© AA
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THY Avrupa Ligi 26. haftada Anadolu Efes, Olympiakos'a son saniye 3'lüğüyle mağlup oldu.
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında deplasmanda Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a son saniye 3'lüğüyle 87-85 yenildi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle iki maçı ertelenen Anadolu Efes, organizasyonda çıktığı 24. karşılaşmada 12. mağlubiyetini yaşadı.
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