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Antalya'da arızalanan helikopter sahile acil iniş yaptı
Antalya'da arızalanan helikopter sahile acil iniş yaptı
Antalya Bisiklet Turu'nu görüntüleyen helikopter, motor arızası nedeniyle Konyaaltı Sahili'ne acil iniş yaptı. 11.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-11T20:56+0300
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türkiye
antalya
helikopter
acil iniş
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Antalya’da, bisiklet turunu görüntüleyen helikopter, motor arızası sebebiyle Konyaaltı Sahili’ne acil iniş yaptı.Antalya’da Uluslararası Bisiklet Birliği’nin (UCI) 2.1 kategori yarışlarından Antalya Bisiklet Turu'nun (Tour of Antalya) ikinci etabını havadan görüntüleyen helikopterde 16.00 sıralarında motor arızası oluştu. Pilot, helikopteri acil olarak Konyaaltı Sahili’ne indirmek zorunda kaldı.Bölgeye sevk edilen çok sayıda polis ekibi, çevrede güvenlik önlemi aldı. Plajda güneşlenen yerli ve yabancı turistler ile vatandaşlar, helikopterle fotoğraf çekindi.Helikopteri görünce çok şaşırdığını belirten Hatice Doğan, "Havadayken görmüştük, sahilde görünce çok şaşırdık" dedi.Teknik ekiplerin arızayı gidermek için çalışmaları sürüyor.
türkiye
antalya
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antalya, helikopter, acil iniş

Antalya'da arızalanan helikopter sahile acil iniş yaptı

20:56 11.02.2022 (güncellendi: 20:58 11.02.2022)
© İHA / AHMET SERDAR ESER - SUAT METİNAntalya'da arızalanan helikopter sahile acil iniş yaptı
Antalya'da arızalanan helikopter sahile acil iniş yaptı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2022
© İHA / AHMET SERDAR ESER - SUAT METİN
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Antalya Bisiklet Turu'nu görüntüleyen helikopter, motor arızası nedeniyle Konyaaltı Sahili'ne acil iniş yaptı.
Antalya’da, bisiklet turunu görüntüleyen helikopter, motor arızası sebebiyle Konyaaltı Sahili’ne acil iniş yaptı.
Antalya’da Uluslararası Bisiklet Birliği’nin (UCI) 2.1 kategori yarışlarından Antalya Bisiklet Turu'nun (Tour of Antalya) ikinci etabını havadan görüntüleyen helikopterde 16.00 sıralarında motor arızası oluştu. Pilot, helikopteri acil olarak Konyaaltı Sahili’ne indirmek zorunda kaldı.
Bölgeye sevk edilen çok sayıda polis ekibi, çevrede güvenlik önlemi aldı. Plajda güneşlenen yerli ve yabancı turistler ile vatandaşlar, helikopterle fotoğraf çekindi.
Helikopteri görünce çok şaşırdığını belirten Hatice Doğan, "Havadayken görmüştük, sahilde görünce çok şaşırdık" dedi.
Teknik ekiplerin arızayı gidermek için çalışmaları sürüyor.
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