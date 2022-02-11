Antik Roma'daki Lupercalia festivalinden kalp çikolataya Sevgililer Günü'nün dönüşümü

© AP Photo / Ng Han Guan Lupercalia festivali kapsamında erkekler bir kavanoz içerisinden bir kadın ismi seçer ve kendilerine festivalde eşlik edecek kadınları bu şekilde belirlerdi. Kimi zaman bu birliktelik romantik bir ilişkinin de başlangıcı olurdu. Roma'nın Hıristiyanlığı kabul etmesinden sonra Papa Hilarius'un İmparator Anthemius'dan Milattan Sonra 467 yılında festivali yasaklamasını istemesinden sonra dahi bu gelenekler yüzyıllarca devam etti. Papa Hilarius'dan sonra Papa Gelasius pagan ritüeli olarak görülen bu festivalin yerine 14 Şubat'ta kutlanacak Aziz Valentine Bayramı'nı getirmek istedi. Yaygın inanışa göre Aziz Valentine, Hıristiyan bir kadın ile bir Roma lejyonerinin nikahını kıydıktan sonra 14 Şubat 289'da başı kesilerek idam edilmişti. Hıristiyanlık tarihinde Valentine isminde olup Roma İmparatoru 2. Cladius tarafından idam edildiği iddia edilen bir kişiye dair çok sayıda hikaye olsa da, söz konusu hikayeler arasında en ünlüsü 3. yüzyılda gizlice Hıristiyan çiftlerin nikahını kıyan ve zulüm görenlere yardım eden Valentine olarak biliniyor. İnanışa göre Valentine, bir mahkumun görme engelli kızının gözlerini iyileştirmiş, idam edilmesinden hemen önce ise kıza "Senin Valentine'ın" imzalı bir mektup vermişti.