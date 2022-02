https://tr.sputniknews.com/20220211/avustralyanin-dogusundaki-koalalar-nesli-tukenme-tehlikesindeki-tur-listesine-alindi-1053733520.html

Avustralya'nın doğusundaki koalalar nesli tükenme tehlikesindeki tür listesine alındı

Avustralya'nın doğusundaki koalalar nesli tükenme tehlikesindeki tür listesine alındı

Avustralya, doğu kıyılarında yaşayan koalaları nesli tükenmekte olan türler listesine dahil etti. 11.02.2022

Avustralya 2019 ve 2020 yıllarındaki yangınlarda on binlercesi ölen ve sayıları hızla azalan koalaları, doğu kıyılarında nesli tükenmekte olan türler listesine aldı. Hükümet Queensland, New South Wales ve Avustralya Başkent Bölgesi’ndeki koalalar için böyle bir tedbir alındığını açıkladı.Avustralya Çevre Bakanı Susan Ley, bu sınıflandırmanın koalaların korunmasında öncelik sağlayacağını belirterek yetkililerin kurtarma planı hazırladığını, arazi ıslahı çalışmalarının koalalar üzerindeki etkisinin değerlendirildiğini ifade etti. Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) Avustralya’dan Stuart Blanch, bu bölgelerde koalaların 2012’de 'hassas türler' olarak sınıflandırıldığını, 2022’de nesli tükenmekte olan türler sınıfına alınmasının çok hızlı bir kötüleşme olduğunu vurguladı. Hükümetin aldığı kararın memnuniyet verici olduğunu aktaran Blanch, bununla birlikte daha güçlü yasalar ve arazi sahiplerine yönelik teşvikler olmadıkça koalaların neslini tükenmekten koruyamayacağının altını çizdi. Geçen yıl yapılan bir araştırma, yaşam alanları hızla küçülen Avustralya’ya özgü keseli memeli türü koalaların acil eyleme geçilmezse 2050 yılında neslinin tükeneceğini ortaya koymuştu. Ülkede Kara Yaz olarak adlandırılan 2019-2020 yaz dönemindeki yangınlarda sadece New South Wales’te en az 5 bin koalanın öldüğü ve yaşam alanlarının yüzde 24’ünü kaybettiği belirtiliyor.

