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Çamaşırhaneden 20 dakikada 32 iç çamaşırı çalan yaşlı adam yakalandı
Çamaşırhaneden 20 dakikada 32 iç çamaşırı çalan yaşlı adam yakalandı
Japonya'da yine bir çamaşırhane hırsızlığı yaşandı. 11.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-11T13:06+0300
2022-02-11T13:06+0300
japonya
çamaşır
hırsız
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Japonya’nın Yokohama kentinde 61 yaşındaki bir adam bir çamaşırhaneden 23 yaşındaki bir kadına ait 32 iç çamaşırını çaldığı şüphesiyle gözaltına alındı. Polis açıklamasına göre Yoiçi Horie adlı adam, 12 Eylül’de kadının çamaşırlarını makineye atıp kısa süreliğine dışarı çıkmasını fırsat bilip 20 dakikada 5 bin 800 yen (yaklaşık 50 dolar) değerinde çamaşır çaldı. Çamaşırlar, güvenlik kameralarıyla kimliği belirlenen yaşlı adamın evinde bulundu. Eylül 2021’de de çeşitli çamaşırhanelerden 730 sütyen ve külot çalan bir hırsız tutuklanmış, polis "Yıllardır bu kadar çok sayıda külota el koymamıştık" demişti.
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japonya, çamaşır, hırsız

Çamaşırhaneden 20 dakikada 32 iç çamaşırı çalan yaşlı adam yakalandı

13:06 11.02.2022
© AP Photo / David GuttenfelderJaponya- Çamaşırhane
Japonya- Çamaşırhane - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2022
© AP Photo / David Guttenfelder
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Japonya'da yine bir çamaşırhane hırsızlığı yaşandı.
Japonya’nın Yokohama kentinde 61 yaşındaki bir adam bir çamaşırhaneden 23 yaşındaki bir kadına ait 32 iç çamaşırını çaldığı şüphesiyle gözaltına alındı.
Polis açıklamasına göre Yoiçi Horie adlı adam, 12 Eylül’de kadının çamaşırlarını makineye atıp kısa süreliğine dışarı çıkmasını fırsat bilip 20 dakikada 5 bin 800 yen (yaklaşık 50 dolar) değerinde çamaşır çaldı. Çamaşırlar, güvenlik kameralarıyla kimliği belirlenen yaşlı adamın evinde bulundu.
Eylül 2021’de de çeşitli çamaşırhanelerden 730 sütyen ve külot çalan bir hırsız tutuklanmış, polis "Yıllardır bu kadar çok sayıda külota el koymamıştık" demişti.
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