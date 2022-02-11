Çamaşırhaneden 20 dakikada 32 iç çamaşırı çalan yaşlı adam yakalandı

Japonya’nın Yokohama kentinde 61 yaşındaki bir adam bir çamaşırhaneden 23 yaşındaki bir kadına ait 32 iç çamaşırını çaldığı şüphesiyle gözaltına alındı. Polis açıklamasına göre Yoiçi Horie adlı adam, 12 Eylül’de kadının çamaşırlarını makineye atıp kısa süreliğine dışarı çıkmasını fırsat bilip 20 dakikada 5 bin 800 yen (yaklaşık 50 dolar) değerinde çamaşır çaldı. Çamaşırlar, güvenlik kameralarıyla kimliği belirlenen yaşlı adamın evinde bulundu. Eylül 2021’de de çeşitli çamaşırhanelerden 730 sütyen ve külot çalan bir hırsız tutuklanmış, polis "Yıllardır bu kadar çok sayıda külota el koymamıştık" demişti.
Japonya'da yine bir çamaşırhane hırsızlığı yaşandı.
Japonya’nın Yokohama kentinde 61 yaşındaki bir adam bir çamaşırhaneden 23 yaşındaki bir kadına ait 32 iç çamaşırını çaldığı şüphesiyle gözaltına alındı.
Polis açıklamasına göre Yoiçi Horie adlı adam, 12 Eylül’de kadının çamaşırlarını makineye atıp kısa süreliğine dışarı çıkmasını fırsat bilip 20 dakikada 5 bin 800 yen (yaklaşık 50 dolar) değerinde çamaşır çaldı. Çamaşırlar, güvenlik kameralarıyla kimliği belirlenen yaşlı adamın evinde bulundu.
Eylül 2021’de de çeşitli çamaşırhanelerden 730 sütyen ve külot çalan bir hırsız tutuklanmış, polis "Yıllardır bu kadar çok sayıda külota el koymamıştık" demişti.
61-year-old man arrested for stealing woman’s underwear from laundromat: Police in Yokohama have arrested a 61-year-old man on suspicion of stealing 32 underwear items belonging to a 23-year-old woman from a coin laundromat. Police said Yoichi Horie… https://t.co/AixZYWOErd