https://tr.sputniknews.com/20220211/diyanet-isleri-baskani-erbas-10-bin-camide-imam-yok-ramazana-kadar-7-bin-800-atama-yapacagiz-1053736913.html

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 10 bin camide imam yok, Ramazan'a kadar 7 bin 800 atama yapacağız

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 10 bin camide imam yok, Ramazan'a kadar 7 bin 800 atama yapacağız

Katıldığı bir programda camilere ilişkin konuşan Ali Erbaş, 10 bin imam eksikliği olduğunu, Ramazan'a kadar ise 7 bin 800 atama gerçekleşeceğini duyurdu. 11.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-11T11:38+0300

2022-02-11T11:38+0300

2022-02-11T11:38+0300

türkiye

ali erbaş

cami

imam

atama

açıklama

diyanet başkanlığı

diyanet işleri başkanlığı

a haber

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, A Haber ekranlarında canlı yayınlanan 'Arka Plan' programına konuk oldu.Konuşmasında imam atamalarına değinen Erbaş, Türkiye genelinde 10 bin imama ihtiyaç duyulduğunu söyledi.'Ramazan'a kadar atama yapılacak'Bunun üzerine harekete geçtiklerini belirten Erbaş, "7 bin 800 atama yapacağız. Bunlardan 5 bin 600'ü imam, 1500'i Kuran kursu öğretmeni, 700'ü müezzin. Atamaları Ramazan'a yetiştireceğiz inşallah. İmamı olmayan 10 bin camimiz var, 2 bine kadar müzeezine ihtiyaç var. 10 bin de Kuran kursu öğretmenine ihtiyacımız var. Adaylarımızın her an hazır olmalarını tavsiye ederim" dedi.

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