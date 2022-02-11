Forbes'a göre eğlence dünyasının en çok kazanan isimleri

© AP Photo / Jon FurnissYüzüklerin Efendisi serisi ve Get Back’in yönetmeni Peter Jackson, 2021’in en çok kazanan sanatçısı oldu. Jackson, Steven Spielberg ve George Lucas’ın ardından milyarder yönetmenler arasında yer aldı.
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© AP Photo / Jon Furniss
Yüzüklerin Efendisi serisi ve Get Back’in yönetmeni Peter Jackson, 2021’in en çok kazanan sanatçısı oldu. Jackson, Steven Spielberg ve George Lucas’ın ardından milyarder yönetmenler arasında yer aldı.
© AP Photo / Greg AllenNTV’nin aktardığına göre, müzik kataloglarını kısa bir süre önce satan Bob Dylan, Paul Simon ve Bruce Springsteen listede yer alırken; Springsteen, müzik kataloğunu Sony Music’e 500 milyon dolara satarak listede ikinci sıraya oturdu.
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© AP Photo / Greg Allen
NTV’nin aktardığına göre, müzik kataloglarını kısa bir süre önce satan Bob Dylan, Paul Simon ve Bruce Springsteen listede yer alırken; Springsteen, müzik kataloğunu Sony Music’e 500 milyon dolara satarak listede ikinci sıraya oturdu.
© AP Photo / Chris PizzelloListede ayrıca kısabir süre önce Paramount+ ile 900 milyon dolarlık bir anlaşma imzalayan South Park’ın yaratıcıları Trey Parker ve Matt Stone da yer alırken müzisyenler Kanye West ve Jay-Z ile birlikte Dwayne Johnson da sıralamada üst noktalarda yer aldı.
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© AP Photo / Chris Pizzello
Listede ayrıca kısabir süre önce Paramount+ ile 900 milyon dolarlık bir anlaşma imzalayan South Park’ın yaratıcıları Trey Parker ve Matt Stone da yer alırken müzisyenler Kanye West ve Jay-Z ile birlikte Dwayne Johnson da sıralamada üst noktalarda yer aldı.
© AP Photo / Richard ShotwellListede 12. sırada yer alan ve ‘en çok kazanan kadın sanatçı’ olan Reese Witherspoon’un ise yapım şirketi Hello Sunshine aracılığıyla 115 milyon dolar gelir elde ettiği kayıtlara geçti.
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© AP Photo / Richard Shotwell
Listede 12. sırada yer alan ve ‘en çok kazanan kadın sanatçı’ olan Reese Witherspoon’un ise yapım şirketi Hello Sunshine aracılığıyla 115 milyon dolar gelir elde ettiği kayıtlara geçti.
© AP Photo / Richard ShotwellÖte yandan Friends’in yaratıcılarından Marta Kauffman ortaklarıyla birlikte 17. sırada yer alırken Bridgerton isimli dizinin yapımcısı Shonda Rimes da 81 milyon dolarla 18. sıraya oturdu.
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© AP Photo / Richard Shotwell
Öte yandan Friends’in yaratıcılarından Marta Kauffman ortaklarıyla birlikte 17. sırada yer alırken Bridgerton isimli dizinin yapımcısı Shonda Rimes da 81 milyon dolarla 18. sıraya oturdu.
© AP Photo / Paul SancyaGeçen yıl müzik kataloğunu satan Red Hot Chili Peppers ise 11. sırada yer aldı.
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© AP Photo / Paul Sancya
Geçen yıl müzik kataloğunu satan Red Hot Chili Peppers ise 11. sırada yer aldı.