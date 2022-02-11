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Forbes'a göre eğlence dünyasının en çok kazanan isimleri
Forbes'a göre eğlence dünyasının en çok kazanan isimleri
Forbes dergisi eğlence dünyasının en çok kazanan isimlerini açıkladı. Listede Yüzüklerin Efendisi serisiyle tanınan Peter Jackson zirveye oturdu. 11.02.2022, Sputnik Türkiye
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forbes, фото, peter jackson, south park, friends, the red hot chilli peppers

Forbes'a göre eğlence dünyasının en çok kazanan isimleri

16:31 11.02.2022 (güncellendi: 16:39 11.02.2022)
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Forbes dergisi eğlence dünyasının en çok kazanan isimlerini açıkladı. Listede Yüzüklerin Efendisi serisiyle tanınan Peter Jackson zirveye oturdu.
© AP Photo / Jon FurnissYüzüklerin Efendisi serisi ve Get Back’in yönetmeni Peter Jackson, 2021’in en çok kazanan sanatçısı oldu. Jackson, Steven Spielberg ve George Lucas’ın ardından milyarder yönetmenler arasında yer aldı.
Forbes'a göre eğlence dünyasının en çok kazanan isimleri - Sputnik Türkiye
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© AP Photo / Jon Furniss
Yüzüklerin Efendisi serisi ve Get Back’in yönetmeni Peter Jackson, 2021’in en çok kazanan sanatçısı oldu. Jackson, Steven Spielberg ve George Lucas’ın ardından milyarder yönetmenler arasında yer aldı.
© AP Photo / Greg AllenNTV’nin aktardığına göre, müzik kataloglarını kısa bir süre önce satan Bob Dylan, Paul Simon ve Bruce Springsteen listede yer alırken; Springsteen, müzik kataloğunu Sony Music’e 500 milyon dolara satarak listede ikinci sıraya oturdu.
Forbes'a göre eğlence dünyasının en çok kazanan isimleri - Sputnik Türkiye
2/6
© AP Photo / Greg Allen
NTV’nin aktardığına göre, müzik kataloglarını kısa bir süre önce satan Bob Dylan, Paul Simon ve Bruce Springsteen listede yer alırken; Springsteen, müzik kataloğunu Sony Music’e 500 milyon dolara satarak listede ikinci sıraya oturdu.
© AP Photo / Chris PizzelloListede ayrıca kısabir süre önce Paramount+ ile 900 milyon dolarlık bir anlaşma imzalayan South Park’ın yaratıcıları Trey Parker ve Matt Stone da yer alırken müzisyenler Kanye West ve Jay-Z ile birlikte Dwayne Johnson da sıralamada üst noktalarda yer aldı.
Forbes'a göre eğlence dünyasının en çok kazanan isimleri - Sputnik Türkiye
3/6
© AP Photo / Chris Pizzello
Listede ayrıca kısabir süre önce Paramount+ ile 900 milyon dolarlık bir anlaşma imzalayan South Park’ın yaratıcıları Trey Parker ve Matt Stone da yer alırken müzisyenler Kanye West ve Jay-Z ile birlikte Dwayne Johnson da sıralamada üst noktalarda yer aldı.
© AP Photo / Richard ShotwellListede 12. sırada yer alan ve ‘en çok kazanan kadın sanatçı’ olan Reese Witherspoon’un ise yapım şirketi Hello Sunshine aracılığıyla 115 milyon dolar gelir elde ettiği kayıtlara geçti.
Forbes'a göre eğlence dünyasının en çok kazanan isimleri - Sputnik Türkiye
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© AP Photo / Richard Shotwell
Listede 12. sırada yer alan ve ‘en çok kazanan kadın sanatçı’ olan Reese Witherspoon’un ise yapım şirketi Hello Sunshine aracılığıyla 115 milyon dolar gelir elde ettiği kayıtlara geçti.
© AP Photo / Richard ShotwellÖte yandan Friends’in yaratıcılarından Marta Kauffman ortaklarıyla birlikte 17. sırada yer alırken Bridgerton isimli dizinin yapımcısı Shonda Rimes da 81 milyon dolarla 18. sıraya oturdu.
Forbes'a göre eğlence dünyasının en çok kazanan isimleri - Sputnik Türkiye
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© AP Photo / Richard Shotwell
Öte yandan Friends’in yaratıcılarından Marta Kauffman ortaklarıyla birlikte 17. sırada yer alırken Bridgerton isimli dizinin yapımcısı Shonda Rimes da 81 milyon dolarla 18. sıraya oturdu.
© AP Photo / Paul SancyaGeçen yıl müzik kataloğunu satan Red Hot Chili Peppers ise 11. sırada yer aldı.
Forbes'a göre eğlence dünyasının en çok kazanan isimleri - Sputnik Türkiye
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© AP Photo / Paul Sancya
Geçen yıl müzik kataloğunu satan Red Hot Chili Peppers ise 11. sırada yer aldı.
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