https://tr.sputniknews.com/20220211/gaziosmanpasada-silahli-saldiri-1-olu-4-yarali-1053728364.html

Gaziosmanpaşa’da silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı

Gaziosmanpaşa’da silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı

Gaziosmanpaşa’da bir grup sokak ortasında kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldıra uğradı. Olay sonucu bir kişi hayatını kaybederken 1’i... 11.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-11T03:09+0300

2022-02-11T03:09+0300

2022-02-11T03:09+0300

türkiye

gaziosmanpaşa

silahlı saldırı

polis

yaralı

ölü

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Olay İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesi Barbaros Hayrettin Paşa mahallesinde akşam saatlerinde, sokak üzerine bulunan 5 kişi kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve ambulans ekiplerine haber verdi.Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olay yerinde bulunan yaralıları hastaneye kaldırdı. Olayda yaralananlardan 1’i hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, 1’i ağır 4 yaralının ise hastanedeki tedavileri sürdüğü öğrenildi.Olay sırasında sokak içerisindeki bazı araçlarda mermi isabet etmesi sonucu maddi hasar oluştu.Polis ekipleri saldırıyı düzenleyen kişileri yakalamak için geniş çaplı inceleme başlattı.

türkiye

gaziosmanpaşa

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gaziosmanpaşa, silahlı saldırı, polis, yaralı, ölü