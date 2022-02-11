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Gaziosmanpaşa’da silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı
Gaziosmanpaşa’da silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı
Gaziosmanpaşa’da bir grup sokak ortasında kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldıra uğradı. Olay sonucu bir kişi hayatını kaybederken 1’i... 11.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-11T03:09+0300
2022-02-11T03:09+0300
türkiye
gaziosmanpaşa
silahlı saldırı
polis
yaralı
ölü
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Olay İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesi Barbaros Hayrettin Paşa mahallesinde akşam saatlerinde, sokak üzerine bulunan 5 kişi kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve ambulans ekiplerine haber verdi.Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olay yerinde bulunan yaralıları hastaneye kaldırdı. Olayda yaralananlardan 1’i hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, 1’i ağır 4 yaralının ise hastanedeki tedavileri sürdüğü öğrenildi.Olay sırasında sokak içerisindeki bazı araçlarda mermi isabet etmesi sonucu maddi hasar oluştu.Polis ekipleri saldırıyı düzenleyen kişileri yakalamak için geniş çaplı inceleme başlattı.
türkiye
gaziosmanpaşa
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gaziosmanpaşa, silahlı saldırı, polis, yaralı, ölü

Gaziosmanpaşa’da silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı

03:09 11.02.2022
© Fotoğraf : DHApolis - olay yeri girilmez
polis - olay yeri girilmez - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2022
© Fotoğraf : DHA
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Gaziosmanpaşa’da bir grup sokak ortasında kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldıra uğradı. Olay sonucu bir kişi hayatını kaybederken 1’i ağır 4 kişi yaralandı. Polis ekipleri olay ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.
Olay İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesi Barbaros Hayrettin Paşa mahallesinde akşam saatlerinde, sokak üzerine bulunan 5 kişi kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.
Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve ambulans ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olay yerinde bulunan yaralıları hastaneye kaldırdı. Olayda yaralananlardan 1’i hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, 1’i ağır 4 yaralının ise hastanedeki tedavileri sürdüğü öğrenildi.
Olay sırasında sokak içerisindeki bazı araçlarda mermi isabet etmesi sonucu maddi hasar oluştu.
Polis ekipleri saldırıyı düzenleyen kişileri yakalamak için geniş çaplı inceleme başlattı.
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