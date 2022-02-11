https://tr.sputniknews.com/20220211/ibbden-suleymaniye-yaniti-bina-kacak-muhur-yasadisi-oyle-mi-1053727186.html

İBB'den Süleymaniye yanıtı: 'Bina kaçak, mühür yasadışı öyle mi?'

İBB'den Süleymaniye yanıtı: 'Bina kaçak, mühür yasadışı öyle mi?'

Süleymaniye'nin silüetini bozduğu gerekçesiyle inşaatı mühürlenen İlim Yayma Vakfı'nın 'Mühürleme hukuka aykırı' açıklamasına İBB'den "Süleymaniye’nin önüne... 11.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-11T01:34+0300

2022-02-11T01:34+0300

2022-02-11T01:34+0300

türkiye

ilim yayma vakfı

süleymaniye camii

mahir polat

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

murat ongun

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İstanbul Fatih'teki 464 yıllık Süleymaniye Camisi'nin siluetini bozduğu gerekçesiyle, İlim Yayma Vakfı yurt binası inşaatının mühürlenmesine ilişkim tartışma sürüyor.Bilal Erdoğan'ın başkanı olduğu vakfın Başkanvekili Nurettin Alan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) inşaatı mühürlemesinin hukuka aykırı olduğunu ileri sürdü.Alan'a yanıt İBB Genel Sekreter Yardmcısı Mahir Polat'tan geldi. Twitter hesabından açıklama yapan Polat şunları söyledi: "Avan proje kaçak. Bina Projesi kaçak. Yapılan bina 6 metre kaçak. Süleymaniye’nin önüne diktiğiniz 7 kat bina kaçak Mühür yasadışı öyle mi? Verdiğimiz rahatsızlıktan ötürü özür dileriz. Kaçağa devam edemediğiniz için de teşekkür ederiz…"'Pabuç bırakmayacağız'Polat'ın bu sözlerini yine Twitter'dan paylaşan İBB Sözcüsü Murat Ongun ise İlim Yayma Vakfı'nı da etiketleyerek, "Ecdad yadigarlarına saygı göstermeyenlere pabuç bırakmadık, bırakmayacağız..." ifadelerini kullandı.

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ilim yayma vakfı, süleymaniye camii, mahir polat, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), murat ongun