https://tr.sputniknews.com/20220211/ingiliz-savunma-bakani-wallace-soygu-ukraynaya-saldiri-planlanmadigi-konusunda-guvence-verdi-1053760994.html

İngiliz Savunma Bakanı Wallace: Şoygu, Ukrayna'ya saldırı planlanmadığı konusunda güvence verdi

İngiliz Savunma Bakanı Wallace: Şoygu, Ukrayna'ya saldırı planlanmadığı konusunda güvence verdi

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Moskova'da görüştüğü Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'un Ukrayna'ya saldırı... 11.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-11T21:01+0300

2022-02-11T21:01+0300

2022-02-11T21:01+0300

ukrayna krizi

ben wallace

sergey şoygu

ukrayna

rusya

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Moskova'daki görüşmenin ardından bir basın toplantısı düzenleyen Wallace, "Sayın Şoygu ve sayın Gerasimov tarafından verilen, Ukrayna'ya saldırmayacakları yönündeki güvenceleri duyduk ve Rusya'nın taşıdığı endişelerin çözümü için diyalog çağrısı yaptık" dedi.Şoygu ve Gerasimov'un deneyimli isimler olduğunu kaydeden Wallace, bu ikilinin Ukrayna'ya saldırmama konusundaki sözlerini ciddiye aldıklarını ancak bu sözlerin arkasından gerçekleştirilecek eylemlere de bakacaklarını söyledi.'Şoygu'yla 9 yıl aradan sonra ilk kez görüşme yapılıyor'Bir İngiliz savunma bakanının Şoygu'yla 2013'ten beri, yani 9 yıl sonra ilk kez görüşme yaptığına dikkat çeken Wallace, "Birbirimizin endişelerini anlamak ve iletişim kanallarına sahip olmak, hiçbir şeye sahip olmamaktan çok daha iyi. Bakan Şoygu'yla etkileşimin sürmesini sabırsızlıkla bekliyorum" diye konuştu.'Rusya'yla güçlü ilişkiler kurmak isteriz'NATO'nun bir savunma ittifakı olduğunu ve bunun NATO Tüzüğü'ne dayandığını söyleyen Wallace, "Rusya'ya yönelik olarak böl ve yönet anlayışına ilgi duymuyoruz. Buna kimse ilgi duymuyor. Rusya'yla güçlü ilişkiler kurmak isteriz, güçlü ticari ilişkiler kurmak isteriz" ifadelerini kullandı.'İngiliz eğitmenler yakında Ukrayna'dan ayrılacak'Ukraynalı askerlerin eğitilmesi için bu ülkeye İngiliz eğitmenler gönderdiklerini ve bu eğitmenlerin eğitim tamamlandıktan sonra ülkelerine döneceğini söyleyen Wallace, bunun çok yakında gerçekleşeceğini kaydetti.'Ukrayna'ya sadece savunma silahları verdik'İngiltere'nin Ukrayna'ya sadece kısa menzilli savunma silahları sevk ettiğini öne süren Wallace, bu silahların bir komşu ülke Ukrayna'ya saldırmadıkça o komşu ülke için hiçbir şekilde tehdit oluşturamacağını iddia etti.

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ben wallace, sergey şoygu, ukrayna, rusya