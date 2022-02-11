İngiltere, Ukrayna’daki büyükelçilik çalışanlarını tahliye etmeye devam ediyor

İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Ukrayna’ya her türlü seyahatlerden kaçınılmasını tavsiye ediyoruz. Ukrayna’da bulunan İngiltere vatandaşlarının, halâ ticari ulaşım mevcutken şimdi gitmesi gerekiyor” ifadesine yer verildi.Rusya’nın Ocak ayından itibaren Ukrayna sınırında güçleri artırmasının savaş tehdidini güçlendirdiği öne sürülen açıklamada, “Bu artan tehdit bağlamında, Dışişleri Bakanlığı, büyükelçilik çalışanlarının Kiev’den tahliyesine devam etme kararını aldı. Büyükelçilik açık kalacak, fakat kişisel konsolosluk yardımı sağlayamayacak” diye kaydetti.Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik her türlü askeri eylemlerinin İngiltere’nin Kiev Büyükelçiliği’nin konsolosluk yardımı sağlama yeteneği üzerinde büyük etkiye sahip olacağını ifade eden Bakanlık, “İngiltere vatandaşları bu koşullarda konsolosluk desteğinin veya tahliye yardımının artmasını beklememeli” diye uyardı.
İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’daki büyükelçilik çalışanlarının ve ailelerinin tahliyesine devam ettiğini belirterek vatandaşlarına bu ülkeye seyahat etmemeleri konusunda uyardı.
İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Ukrayna’ya her türlü seyahatlerden kaçınılmasını tavsiye ediyoruz. Ukrayna’da bulunan İngiltere vatandaşlarının, halâ ticari ulaşım mevcutken şimdi gitmesi gerekiyor” ifadesine yer verildi.
Rusya’nın Ocak ayından itibaren Ukrayna sınırında güçleri artırmasının savaş tehdidini güçlendirdiği öne sürülen açıklamada, “Bu artan tehdit bağlamında, Dışişleri Bakanlığı, büyükelçilik çalışanlarının Kiev’den tahliyesine devam etme kararını aldı. Büyükelçilik açık kalacak, fakat kişisel konsolosluk yardımı sağlayamayacak” diye kaydetti.
Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik her türlü askeri eylemlerinin İngiltere’nin Kiev Büyükelçiliği’nin konsolosluk yardımı sağlama yeteneği üzerinde büyük etkiye sahip olacağını ifade eden Bakanlık, “İngiltere vatandaşları bu koşullarda konsolosluk desteğinin veya tahliye yardımının artmasını beklememeli” diye uyardı.