Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220211/temde-otomobil-takla-atti-araci-birakip-kactilar-1053728979.html
TEM'de otomobil takla attı: Aracı bırakıp kaçtılar
TEM'de otomobil takla attı: Aracı bırakıp kaçtılar
TEM Otoyolu Ümraniye mevkisinde servis minibüsüne arkadan çarptıktan sonra takla atan otomobildeki 3 kişi olay yerinden kaçtı. 11.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-11T05:38+0300
2022-02-11T05:38+0300
türkiye
tem otoyolu
cip
servis
trafik kazası
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0b/1053728952_0:113:1200:788_1920x0_80_0_0_9328a0c30eb52c953ed00b6506deccdf.jpg
TEM Otoyolu'nda park halindeki minibüse çarpan ve takla atan otomobildeki 3 kişinin aracı bırakarak kaçtığı belirtildi.Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 41 AHC 946 plakalı otomobil, TEM Otoyolu Ümraniye mevkisinde, emniyet şeridinde park halindeki Muzaffer Özbek’e ait 34 LDE 919 plakalı servis minibüsüne arkadan çarptıktan sonra takla attı.Kazanın ardından otoyolda ters dönen otomobildeki 3 kişi olay yerinden kaçtı.Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Servis minibüsünün şoförü Muzaffer Özbek, aracının arıza yapması üzerine emniyet şeridine yanaştığını belirterek, "Arabanın içinde otururken bir arabanın havalandığını ve indiğini gördüm. Ben inene kadar arkadaş geldi. Arkadaşım 3 kişinin araçtan inip karşı şeride geçtiğini ve kamyonetle kaçtığını görmüş” diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220210/trafik-kazasi-gecirince-hastaneye-kaldirildi-olay-yerini-terk-ettigi-icin-ceza-kesildi-1053697535.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0b/1053728952_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_8443d0e89d6b2f2317f13a9408c2a609.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
tem otoyolu, cip, servis, trafik kazası

TEM'de otomobil takla attı: Aracı bırakıp kaçtılar

05:38 11.02.2022
© İHATEM Otoyolu Ümraniye mevkisinde servis minibüsüne arkadan çarptıktan sonra takla atan otomobildeki 3 kişi olay yerinden kaçtı.
TEM Otoyolu Ümraniye mevkisinde servis minibüsüne arkadan çarptıktan sonra takla atan otomobildeki 3 kişi olay yerinden kaçtı. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2022
© İHA
Abone ol
TEM Otoyolu Ümraniye mevkisinde servis minibüsüne arkadan çarptıktan sonra takla atan otomobildeki 3 kişi olay yerinden kaçtı.
TEM Otoyolu'nda park halindeki minibüse çarpan ve takla atan otomobildeki 3 kişinin aracı bırakarak kaçtığı belirtildi.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 41 AHC 946 plakalı otomobil, TEM Otoyolu Ümraniye mevkisinde, emniyet şeridinde park halindeki Muzaffer Özbek’e ait 34 LDE 919 plakalı servis minibüsüne arkadan çarptıktan sonra takla attı.
Kazanın ardından otoyolda ters dönen otomobildeki 3 kişi olay yerinden kaçtı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Servis minibüsünün şoförü Muzaffer Özbek, aracının arıza yapması üzerine emniyet şeridine yanaştığını belirterek, "Arabanın içinde otururken bir arabanın havalandığını ve indiğini gördüm. Ben inene kadar arkadaş geldi. Arkadaşım 3 kişinin araçtan inip karşı şeride geçtiğini ve kamyonetle kaçtığını görmüş” diye konuştu.
Kaza geçirdi, hastaneye kaldırıldı, kaza yerini terk ettiği için ceza kesildi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2022
TÜRKİYE
Trafik kazası geçirince hastaneye kaldırıldı, olay yerini terk ettiği için ceza kesildi
Dün, 12:29
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала