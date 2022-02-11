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Uzaktan sağlık hizmetinin detayları belli oldu
Uzaktan sağlık hizmetinin detayları belli oldu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, uzaktan sağlık hizmetinin kapsamına ilişkin açıklama yaptı. 11.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-11T13:06+0300
2022-02-11T13:07+0300
türkiye
uzaktan sağlık hizmeti
fahrettin koca
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Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni düzenlemeyle artık uzaktan sağlık hizmeti ile muayene gerçekleştirmek, e-reçete yazmak, rapor vermek mümkün olacak. Twitter hesabından uygulamanın ayrıntılarını paylaşan Koca, "Uzaktan sağlık hizmetlerinde kapsam, kişinin tıbbi gözlem, izlem ve takibi ile değerlendirmesi yapılabilecek, teşhis edilmiş hastalıkları kontrol edilebilecek, tıbbi danışmanlık verilebilecek. Gerekli durumlarda, kişiye bir sağlık kuruluşuna bizzat müracaat etmesi önerilecek" ifadelerini kullandı. Koca, "Takip için bazı klinik parametreler değerlendirilebilecek, tedavi ve ilaç yönetimi sağlanabilecek. Sağlıklı yaşamın desteklenmesine, psikososyal destek hizmetlerinin sağlanmasına yönelik hizmet verilebilecek. Riski olan veya ileri yaştaki kişilerin çok yönlü takibi yapılabilecek" dedi.
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uzaktan sağlık hizmeti, fahrettin koca

Uzaktan sağlık hizmetinin detayları belli oldu

13:06 11.02.2022 (güncellendi: 13:07 11.02.2022)
© AADoktor- Hekim - Hastane - Tedavi - Muayene
Doktor- Hekim - Hastane - Tedavi - Muayene - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2022
© AA
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, uzaktan sağlık hizmetinin kapsamına ilişkin açıklama yaptı.
Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni düzenlemeyle artık uzaktan sağlık hizmeti ile muayene gerçekleştirmek, e-reçete yazmak, rapor vermek mümkün olacak.
Twitter hesabından uygulamanın ayrıntılarını paylaşan Koca, "Uzaktan sağlık hizmetlerinde kapsam, kişinin tıbbi gözlem, izlem ve takibi ile değerlendirmesi yapılabilecek, teşhis edilmiş hastalıkları kontrol edilebilecek, tıbbi danışmanlık verilebilecek. Gerekli durumlarda, kişiye bir sağlık kuruluşuna bizzat müracaat etmesi önerilecek" ifadelerini kullandı.
Koca, "Takip için bazı klinik parametreler değerlendirilebilecek, tedavi ve ilaç yönetimi sağlanabilecek. Sağlıklı yaşamın desteklenmesine, psikososyal destek hizmetlerinin sağlanmasına yönelik hizmet verilebilecek. Riski olan veya ileri yaştaki kişilerin çok yönlü takibi yapılabilecek" dedi.
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