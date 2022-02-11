https://tr.sputniknews.com/20220211/ziraat-turkiye-kupasinda-ceyrek-finalistler-belli-oldu-kura-cekimi-saat-1430da--1053726374.html

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalistler belli oldu: Kura çekimi saat 14.30'da

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalistler belli oldu: Kura çekimi saat 14.30'da

Ziraat Türkiye Kupası'nda tamamlanan son 16 turu maçlarının ardından çeyrek finalist takımlar belirlendi. Çeyrek ve yarı final eşleşmelerinin kura çekimi bugün... 11.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-11T01:05+0300

2022-02-11T01:05+0300

2022-02-11T01:05+0300

spor

ziraat türkiye kupası

çeyrek final

yarı final

kura çekimi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/0f/1043585185_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_e2b1174483d479fcabd838bf7c552576.jpg

Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna devam eden 16 takım, tek maç eleme üzerinden karşı karşıya geldi. Yapılan müsabakaların ardından Gaziantep FK, VavaCars Fatih Karagümrük, Yukatel Kayserispor, Demir Grup Sivasspor, Fraport TAV Antalyaspor, Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor ve Beşiktaş tur atlayan takımlar oldu.Kupada son 16 turunda yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:Kura çekimi yarınZiraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmelerinin kura çekimi İstanbul'da gerçekleştirilecek.Turkuvaz Medya Merkezi'ndeki kura çekimi, saat 14.30'da başlayacak.Tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final müsabakaları sonucu tur atlayan takımlar, çift maç eleme usulüne göre yapılacak olan yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak.Çeyrek final müsabakaları 1, 2 ve 3 Mart'ta, yarı final ilk maçları 19, 20 veya 21 Nisan, yarı final ikinci maçları ise 10, 11 veya 12 Mayıs tarihlerinde oynanacak.Ziraat Türkiye Kupası'nda sezon başında yapılan düzenleme gereği, çift maç usulüne göre oynanacak yarı final müsabakalarında deplasman golü kuralı uygulanmayacak.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ziraat türkiye kupası, çeyrek final, yarı final, kura çekimi