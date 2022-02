https://tr.sputniknews.com/20220212/ak-parti-genel-baskan-yardimcisi-partisinin-anket-sonuclarini-paylasti-dusus-var-1053773162.html

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, partisinin anket sonuçlarını paylaştı: Düşüş var

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, partisinin anket sonuçlarını paylaştı: Düşüş var

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, AR-GE ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen, AKP'nin oy oranına ilişkin açıklamalarda bulundu. "34-36 aralığında bir yerde... 12.02.2022

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, 2023 seçimleri öncesi yapılan farklı anketlerde oyları yüzde 30 bandının altına dahi düştüğü görülen partisine ilişkin kendi yaptırdıkları anket çalışmalarının sonuçlarını açıkladı. Faturalar ve zamlar sonrası AK Parti’nin oy oranında düşüş meydana geldiğini söyleyen Şen, “Önce 37 küsura düştü, şu an da 34-36 aralığında bir yerde seyrediyor” dedi.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, AR-GE ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen, A Haber ekranlarında yayınlanan Gündem Özel programına konuk oldu. Son dönemdeki gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulunan Şen, AK Parti'nin oy oranını da verdi.Şen, şunları söyledi:"Bir Teyo Pehlivan vardı ya. O derdi; 'bende yalan da yok hilaf da.' Ben AK Parti'nin oy oranı neyse onu söylerim. Düştüyse düştü derim. Çıktıysa çıktı derim. Benim böyle bir huyum var. Şimdi bu dolar operasyonuna, Türkiye bir karşı operasyon yaptı ve dolar düştü. AK Parti o sıralar yüzde 40'ın altındaydı. Yüzde 36, 37, 38 civarındaydı. Tek araştırma yapmıyorum. Her ay yapıyorum, karşılaştırıyorum. Doların 18 lira olduğu dönem 40'ın altındaydı, paketten sonra 40'ın üstüne çıktı. Bir süre orada devam etti. Sonra bu fiyatlarla, faturalarla, şunlarla, bunlarla tekrar geriye düştü. Önce 37 küsura düştü, şu an da 34-36 aralığında bir yerde seyrediyor. Tek sayı demiyor olmamın sebebi bu. 3-4 araştırmaya bakıyorsunuz hepsi farklı diyor. O aralıkları söylüyorum."'Yeni ekonomi paketinin ardından oylarımız yükselecek'Halkı sevindireceğini iddia ettiği yeni paketin ardından AK Parti’nin oy oranının da yükseleceğini söyleyen Şen, "Çalışmalar devam ediyor. Pazartesi günü Kabine toplanacak ve orada açıklanacak. Yarın Bakanımız ekonomik paketini açıklayacak. Bir kısım vatandaşın derdine derman olacak önlem paketi açıklanacak. Bu düzenleme sonrası AK Parti tekrar yükselme trendine girecektir. Hâlâ AK Parti birinci parti. İkinci partiyle arasındaki fark her zaman yüzde 10-15 arasında. Muhalefet kendini sorgulamalı" ifadelerini kullandı.

