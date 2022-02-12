https://tr.sputniknews.com/20220212/annesinin-bogazini-kesip-kardesini-yaralayan-saldirgan-icimdeki-seytan-cikti-1053771721.html
Annesinin boğazını kesip kardeşini yaralayan saldırgan: 'İçimdeki şeytan çıktı'
Annesinin boğazını kesip kardeşini yaralayan saldırgan: 'İçimdeki şeytan çıktı'
Bursa’da, annesi Azime Akman'ı boğazını keserek öldürüp 13 yaşındaki üvey kardeşi Merve A.'yı yaralayan Muhammet E.,, eve gelen polislere de bıçağı fırlattı... 12.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-12T11:58+0300
2022-02-12T11:58+0300
2022-02-12T11:58+0300
yaşam
bursa
cinayet
saldırı
şeytan
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Bursa'da yaşayan ve yuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Muhammet E., aynı evde yaşadığı, ikinci evliliğini yapan annesi Azime Akman ve üvey kız kardeşi Merve A.'nın yanına geldi.Muhammet E., iddiaya göre, uyuşturucunun etkisiyle mutfaktan aldığı bıçakla kendisine zarar verdi. Bu sırada engel olmak isteyen annesini boğazını keserek öldüren Muhammet E., kaçmaya çalışan üvey kardeşini ise yaraladı. Sesleri duyan komşuların ihbarıyla eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Pencereden atlamak isterken yakalandıMuhammet E., açık olan kapıdan içeri giren polisi görünce elindeki bıçağı ekiplere doğru fırlattı. Polislerin hemen kenara çekilmesiyle bıçak, duvara çarpıp, yere düştü. Yakalanacağını anlayınca pencereden atlamak isteyen Muhammet E., ekipler tarafından yakalandı. Sağlık durumu kritik olan Merve A. ise sağlık görevlilerince ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Azime Akman'ın cansız bedeni de Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.Vücudunun çeşitli yerlerinde bıçak yaraları olan Muhammet E., sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından polis merkezine götürüldü. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Muhammet E., kendisini yakalayan polislere "İçimdeki şeytan çıktı. O şeytan, olay sırasında 'Polislerden birini de öldür, iş bitecek' dedi. Bu yüzden bıçağı fırlattım sonra da canıma kıymak istedim" dedi.
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bursa, cinayet, saldırı, şeytan
Annesinin boğazını kesip kardeşini yaralayan saldırgan: 'İçimdeki şeytan çıktı'
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Bursa’da, annesi Azime Akman'ı boğazını keserek öldürüp 13 yaşındaki üvey kardeşi Merve A.'yı yaralayan Muhammet E.,, eve gelen polislere de bıçağı fırlattı. Saldırgan, "İçimdeki şeytan çıktı" dedi.
Bursa'da yaşayan ve yuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Muhammet E., aynı evde yaşadığı, ikinci evliliğini yapan annesi Azime Akman ve üvey kız kardeşi Merve A.'nın yanına geldi.
Muhammet E., iddiaya göre, uyuşturucunun etkisiyle mutfaktan aldığı bıçakla kendisine zarar verdi. Bu sırada engel olmak isteyen annesini boğazını keserek öldüren Muhammet E., kaçmaya çalışan üvey kardeşini ise yaraladı. Sesleri duyan komşuların ihbarıyla eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Pencereden atlamak isterken yakalandı
Muhammet E., açık olan kapıdan içeri giren polisi görünce elindeki bıçağı ekiplere doğru fırlattı. Polislerin hemen kenara çekilmesiyle bıçak, duvara çarpıp, yere düştü. Yakalanacağını anlayınca pencereden atlamak isteyen Muhammet E., ekipler tarafından yakalandı. Sağlık durumu kritik olan Merve A. ise sağlık görevlilerince ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Azime Akman'ın cansız bedeni de Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Vücudunun çeşitli yerlerinde bıçak yaraları olan Muhammet E., sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından polis merkezine götürüldü. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Muhammet E., kendisini yakalayan polislere "İçimdeki şeytan çıktı. O şeytan, olay sırasında 'Polislerden birini de öldür, iş bitecek' dedi. Bu yüzden bıçağı fırlattım sonra da canıma kıymak istedim" dedi.