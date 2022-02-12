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Türkiye
Bakan Nebati, yeni ekonomi paketini açıklıyor
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EKONOMİ
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https://tr.sputniknews.com/20220212/bakan-nebati-yeni-ekonomi-paketini-acikliyor-1053773821.html
Bakan Nebati, yeni ekonomi paketini açıklıyor
Bakan Nebati, yeni ekonomi paketini açıklıyor
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 'Türkiye Ekonomi Modeli' çerçevesinde yeni ekonomi paketini açıklıyor. 12.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-12T14:21+0300
2022-02-12T14:51+0300
ekonomi
ekonomi
ekonomi paketi
ekonomi reform paketi
nureddin nebati
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Bakan Nebati'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
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MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ekonomi, ekonomi paketi, ekonomi reform paketi, nureddin nebati

Bakan Nebati, yeni ekonomi paketini açıklıyor

14:21 12.02.2022 (güncellendi: 14:51 12.02.2022)
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Ayrıntılar geliyor
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 'Türkiye Ekonomi Modeli' çerçevesinde yeni ekonomi paketini açıklıyor.
Bakan Nebati'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
Güçlü üretim, güçlü ihracat, güçlü kalkınma ve bunun için tek hedef, istikrar.
Bu model, yastık altı birikimleri finansal sisteme kazandıracak, büyümenin finansmanında dış tasarruflar yerine yerli tasarrufların merkeze alınmasını sağlayacak.
Vatandaşlarımız, biriktirdikleri altınları kolay ve güvenilir şekilde finansal sisteme teslim edecekler, fiziki olarak da geri alabilecekler.
Fiziki altın teslim noktaları bankalar, platformlar ve kuyumcular olacak. Kuyumcu sayısı 1500'ün üzerinde olacak. Teyzelerimizin, annelerimizin, babalarımızın altınlarını ekonomiye kazandırma yönünde bizleri motive edecekler.
Altın, halkımız için vazgeçilmez bir maden. Bu madenin artık ülke ekonomisini güçlendirecek bir araç haline getirilmesinin tam zamanı. Vatandaşlarımızın bu konuda gerekli adımları atmalarını bekliyoruz.
Bundan sonra Türkiye'nin büyümesinin konuşulduğu bir döneme girdik.
KGF uygulaması özellikle sıkıntılı dönemde elimiz ayağımız oldu. İş dünyamız azami şekilde faydalandı.
Bu bitince başlayacak paketlerin ilk adımı. Yeter ki üretin, yeter ki bu ülkeye katma değer sağlayacak adımları atın.
Yatırım destek paketimiz 25 milyar dolarlık bir destek.
Yatırım, ihracat ve işletme destek paketlerimiz var.
Buradan özellikle özel bankalara seslenmek istiyorum. Lütfen hızlı bir şekilde bu işin kolaylaştırıcısı olarak adım atın. Bu işin sıkı takipçisi olacağız.
Şimdi yatırım, üretim ve istihdam zamanı. Biz salgında dünya küçülürken, biz bu ülkeyi büyüttük.
Tedbir, kredi kullandırılmasında zorluk çıkarmak değil. Piyasanın bir adamı olarak söylüyorum, önümüze engel teşkil eden bizimle yol yürüyemez.
Enflasyon Türkiye'de ve dünyada daha uzun süre konuşacağımız önemli bir problem.
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