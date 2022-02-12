Bakan Nebati, yeni ekonomi paketini açıklıyor

Güçlü üretim, güçlü ihracat, güçlü kalkınma ve bunun için tek hedef, istikrar. Güçlü üretim, güçlü ihracat, güçlü kalkınma ve bunun için tek hedef, istikrar.

Bu model, yastık altı birikimleri finansal sisteme kazandıracak, büyümenin finansmanında dış tasarruflar yerine yerli tasarrufların merkeze alınmasını sağlayacak. Bu model, yastık altı birikimleri finansal sisteme kazandıracak, büyümenin finansmanında dış tasarruflar yerine yerli tasarrufların merkeze alınmasını sağlayacak.

Vatandaşlarımız, biriktirdikleri altınları kolay ve güvenilir şekilde finansal sisteme teslim edecekler, fiziki olarak da geri alabilecekler. Vatandaşlarımız, biriktirdikleri altınları kolay ve güvenilir şekilde finansal sisteme teslim edecekler, fiziki olarak da geri alabilecekler.

Fiziki altın teslim noktaları bankalar, platformlar ve kuyumcular olacak. Kuyumcu sayısı 1500'ün üzerinde olacak. Teyzelerimizin, annelerimizin, babalarımızın altınlarını ekonomiye kazandırma yönünde bizleri motive edecekler. Fiziki altın teslim noktaları bankalar, platformlar ve kuyumcular olacak. Kuyumcu sayısı 1500'ün üzerinde olacak. Teyzelerimizin, annelerimizin, babalarımızın altınlarını ekonomiye kazandırma yönünde bizleri motive edecekler.

Altın, halkımız için vazgeçilmez bir maden. Bu madenin artık ülke ekonomisini güçlendirecek bir araç haline getirilmesinin tam zamanı. Vatandaşlarımızın bu konuda gerekli adımları atmalarını bekliyoruz. Altın, halkımız için vazgeçilmez bir maden. Bu madenin artık ülke ekonomisini güçlendirecek bir araç haline getirilmesinin tam zamanı. Vatandaşlarımızın bu konuda gerekli adımları atmalarını bekliyoruz.

Bundan sonra Türkiye'nin büyümesinin konuşulduğu bir döneme girdik. Bundan sonra Türkiye'nin büyümesinin konuşulduğu bir döneme girdik.

KGF uygulaması özellikle sıkıntılı dönemde elimiz ayağımız oldu. İş dünyamız azami şekilde faydalandı. KGF uygulaması özellikle sıkıntılı dönemde elimiz ayağımız oldu. İş dünyamız azami şekilde faydalandı.

Bu bitince başlayacak paketlerin ilk adımı. Yeter ki üretin, yeter ki bu ülkeye katma değer sağlayacak adımları atın. Bu bitince başlayacak paketlerin ilk adımı. Yeter ki üretin, yeter ki bu ülkeye katma değer sağlayacak adımları atın.

Yatırım destek paketimiz 25 milyar dolarlık bir destek. Yatırım destek paketimiz 25 milyar dolarlık bir destek.

Yatırım, ihracat ve işletme destek paketlerimiz var. Yatırım, ihracat ve işletme destek paketlerimiz var.

Buradan özellikle özel bankalara seslenmek istiyorum. Lütfen hızlı bir şekilde bu işin kolaylaştırıcısı olarak adım atın. Bu işin sıkı takipçisi olacağız. Buradan özellikle özel bankalara seslenmek istiyorum. Lütfen hızlı bir şekilde bu işin kolaylaştırıcısı olarak adım atın. Bu işin sıkı takipçisi olacağız.

Şimdi yatırım, üretim ve istihdam zamanı. Biz salgında dünya küçülürken, biz bu ülkeyi büyüttük. Şimdi yatırım, üretim ve istihdam zamanı. Biz salgında dünya küçülürken, biz bu ülkeyi büyüttük.

Tedbir, kredi kullandırılmasında zorluk çıkarmak değil. Piyasanın bir adamı olarak söylüyorum, önümüze engel teşkil eden bizimle yol yürüyemez. Tedbir, kredi kullandırılmasında zorluk çıkarmak değil. Piyasanın bir adamı olarak söylüyorum, önümüze engel teşkil eden bizimle yol yürüyemez.