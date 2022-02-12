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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220212/biden-transatlantik-liderleriyle-ukrayna-krizini-gorustu-1053765481.html
Biden, Transatlantik liderleriyle Ukrayna krizini görüştü
Biden, Transatlantik liderleriyle Ukrayna krizini görüştü
ABD Başkanı Joe Biden ile Transatlantik liderleri arasında yapılan görüşmede olası bir Rus işgali karşısında ABD ile NATO'nun Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne... 12.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-12T00:02+0300
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Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD Başkanı Biden'ın öncülük ettiği video konferans görüşmesine İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İtalya Başbakanı Mario Draghi, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis katıldı.1 saat 20 dakika sürdüğü belirtilen görüşmede, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki artan askeri hareketliliği kapsamlı şekilde ele alındı.Katılımcı ülke ve birlik temsilcileri, Ukrayna'nın egemenlik ve toprak bütünlüğünün korunması noktasındaki kararlılıklarını bir kez daha dile getirdi.Liderler, krizin çözümü konusunda diplomatik yolun önemine işaret ederken, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik olası bir işgali durumunda ise Moskova'ya ağır ekonomik yaptırımlar getirileceğini, NATO'nun Doğu Kanadının askeri olarak güçlendirileceğini ve Ukrayna'ya verilen desteklerin devam edeceğini belirtti.
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joe biden, moskova, almanya, polonya, fransa, ukrayna, kanada, ab, romanya, italya, belçika

Biden, Transatlantik liderleriyle Ukrayna krizini görüştü

00:02 12.02.2022 (güncellendi: 00:03 12.02.2022)
© REUTERS / Jonathan ErnstABD Başkanı Joe Biden
ABD Başkanı Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2022
© REUTERS / Jonathan Ernst
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ABD Başkanı Joe Biden ile Transatlantik liderleri arasında yapılan görüşmede olası bir Rus işgali karşısında ABD ile NATO'nun Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne olan bağlılığı ve Moskova'ya yönelik muhtemel yaptırımlar ele alındı.
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD Başkanı Biden'ın öncülük ettiği video konferans görüşmesine İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İtalya Başbakanı Mario Draghi, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis katıldı.
1 saat 20 dakika sürdüğü belirtilen görüşmede, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki artan askeri hareketliliği kapsamlı şekilde ele alındı.
Katılımcı ülke ve birlik temsilcileri, Ukrayna'nın egemenlik ve toprak bütünlüğünün korunması noktasındaki kararlılıklarını bir kez daha dile getirdi.
Liderler, krizin çözümü konusunda diplomatik yolun önemine işaret ederken, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik olası bir işgali durumunda ise Moskova'ya ağır ekonomik yaptırımlar getirileceğini, NATO'nun Doğu Kanadının askeri olarak güçlendirileceğini ve Ukrayna'ya verilen desteklerin devam edeceğini belirtti.
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