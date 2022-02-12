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Çavuşoğlu, Belaruslu mevkidaşı Makey ile telefonda görüştü
Çavuşoğlu, Belaruslu mevkidaşı Makey ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey ile telefonda görüştü. 12.02.2022, Sputnik Türkiye
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2022-02-12T14:42+0300
politika
mevlüt çavuşoğlu
belarus
türkiye
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Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu'nun, mevkidaşı Makey ile yaptığı telefon görüşmesinde, ikili ilişkiler ve Ukrayna başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.
https://tr.sputniknews.com/20210527/Washington-post-turkiye-natonun-belarus-kararini-veto-etti-1044599634.html
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mevlüt çavuşoğlu, belarus, türkiye, vladimir makey

Çavuşoğlu, Belaruslu mevkidaşı Makey ile telefonda görüştü

14:40 12.02.2022 (güncellendi: 14:42 12.02.2022)
© AATürkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belaruslu mevkidaşı Vladimir Makey
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belaruslu mevkidaşı Vladimir Makey - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2022
© AA
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey ile telefonda görüştü.
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu'nun, mevkidaşı Makey ile yaptığı telefon görüşmesinde, ikili ilişkiler ve Ukrayna başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.
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