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Çavuşoğlu, Belaruslu mevkidaşı Makey ile telefonda görüştü
Çavuşoğlu, Belaruslu mevkidaşı Makey ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey ile telefonda görüştü. 12.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-12T14:40+0300
2022-02-12T14:40+0300
2022-02-12T14:42+0300
politika
mevlüt çavuşoğlu
belarus
türkiye
vladimir makey
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Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu'nun, mevkidaşı Makey ile yaptığı telefon görüşmesinde, ikili ilişkiler ve Ukrayna başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.
https://tr.sputniknews.com/20210527/Washington-post-turkiye-natonun-belarus-kararini-veto-etti-1044599634.html
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mevlüt çavuşoğlu, belarus, türkiye, vladimir makey
Çavuşoğlu, Belaruslu mevkidaşı Makey ile telefonda görüştü
14:40 12.02.2022 (güncellendi: 14:42 12.02.2022) Abone ol
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey ile telefonda görüştü.
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu'nun, mevkidaşı Makey ile yaptığı telefon görüşmesinde, ikili ilişkiler ve Ukrayna başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.