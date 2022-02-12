https://tr.sputniknews.com/20220212/cavusoglu-belaruslu-mevkidasi-makei-ile-telefonda-gorustu-1053774107.html

Çavuşoğlu, Belaruslu mevkidaşı Makey ile telefonda görüştü

Çavuşoğlu, Belaruslu mevkidaşı Makey ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey ile telefonda görüştü. 12.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-12T14:40+0300

2022-02-12T14:40+0300

2022-02-12T14:42+0300

politika

mevlüt çavuşoğlu

belarus

türkiye

vladimir makey

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Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu'nun, mevkidaşı Makey ile yaptığı telefon görüşmesinde, ikili ilişkiler ve Ukrayna başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.

https://tr.sputniknews.com/20210527/Washington-post-turkiye-natonun-belarus-kararini-veto-etti-1044599634.html

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mevlüt çavuşoğlu, belarus, türkiye, vladimir makey