Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220212/lugansk-kiev-donbasstaki-yerlesim-bolgelerine-zirhli-araclar-yerlestiriyor-1053772289.html
Lugansk: Kiev, Donbass'taki yerleşim bölgelerine zırhlı araçlar yerleştiriyor
Lugansk: Kiev, Donbass'taki yerleşim bölgelerine zırhlı araçlar yerleştiriyor
Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) Halk Milisi Sözcüsü Filiponenko, Ukrayna tarafının Donbass’taki temas hattına... 12.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-12T12:35+0300
2022-02-12T12:35+0300
ukrayna krizi
ukrayna
lugansk
lugansk halk cumhuriyeti (lhc)
saldırı
ivan filiponenko
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1c/1053245592_0:224:3073:1952_1920x0_80_0_0_675846698887050a6a73f565dfd9ce5b.jpg
Lugansk Halk Cumhuriyeti Halk Milisi Sözcüsü İvan Filiponenko, Kiev’in bölgede ateşkesin sağlanmasına yönelik ek tedbirler anlaşmasını ihlal ederek Donbass’taki temas hattı yakınındaki yerleşim bölgelerine zırhlı araç sevketmeye devam ettiğini söyledi.Sözcü, “Ukrayayna Silahlı Kuvvetleri, Donbass’taki temas hattı yakınındaki yerleşim bölgelerine zırhlı araçlar sevketmeye devam ediyor” dedi.Kiev, Nisan 2014'ten bu yana Ukrayna'da yaşanan darbeden sonra Lugansk ve Donetsk halk cumhuriyetlerine karşı askeri operasyon yürütüyor. BM verilerine göre, çatışmalarda bugüne kadar on üç binden fazla insan yaşamını yitirdi.Donbass'taki sorunun çözülmesi konusu Minsk'teki Üçlü Temas Grubu görüşmeleri de dahil olmak üzere, müzakere edilmeye devam ediyor. Ancak bölgedeki gerilim, Ukrayna ordusu tarafından düzenlendiği belirtilen saldırılar nedeniyle yeniden üst seviyeye çıktı.
ukrayna
lugansk
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1c/1053245592_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_03c6c6ff346fd6410c25481098981af7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ukrayna, lugansk, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), saldırı, ivan filiponenko

Lugansk: Kiev, Donbass'taki yerleşim bölgelerine zırhlı araçlar yerleştiriyor

12:35 12.02.2022
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girLugansk
Lugansk - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2022
© Sputnik
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone ol
Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) Halk Milisi Sözcüsü Filiponenko, Ukrayna tarafının Donbass’taki temas hattına zırhlı araç sevketmeyi sürdürdüğünü duyurdu.
Lugansk Halk Cumhuriyeti Halk Milisi Sözcüsü İvan Filiponenko, Kiev’in bölgede ateşkesin sağlanmasına yönelik ek tedbirler anlaşmasını ihlal ederek Donbass’taki temas hattı yakınındaki yerleşim bölgelerine zırhlı araç sevketmeye devam ettiğini söyledi.
Sözcü, “Ukrayayna Silahlı Kuvvetleri, Donbass’taki temas hattı yakınındaki yerleşim bölgelerine zırhlı araçlar sevketmeye devam ediyor” dedi.
Kiev, Nisan 2014'ten bu yana Ukrayna'da yaşanan darbeden sonra Lugansk ve Donetsk halk cumhuriyetlerine karşı askeri operasyon yürütüyor. BM verilerine göre, çatışmalarda bugüne kadar on üç binden fazla insan yaşamını yitirdi.
Donbass'taki sorunun çözülmesi konusu Minsk'teki Üçlü Temas Grubu görüşmeleri de dahil olmak üzere, müzakere edilmeye devam ediyor. Ancak bölgedeki gerilim, Ukrayna ordusu tarafından düzenlendiği belirtilen saldırılar nedeniyle yeniden üst seviyeye çıktı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала