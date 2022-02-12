https://tr.sputniknews.com/20220212/lugansk-kiev-donbasstaki-yerlesim-bolgelerine-zirhli-araclar-yerlestiriyor-1053772289.html
Lugansk: Kiev, Donbass'taki yerleşim bölgelerine zırhlı araçlar yerleştiriyor
Lugansk: Kiev, Donbass'taki yerleşim bölgelerine zırhlı araçlar yerleştiriyor
Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) Halk Milisi Sözcüsü Filiponenko, Ukrayna tarafının Donbass’taki temas hattına... 12.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-12T12:35+0300
2022-02-12T12:35+0300
2022-02-12T12:35+0300
ukrayna krizi
ukrayna
lugansk
lugansk halk cumhuriyeti (lhc)
saldırı
ivan filiponenko
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Lugansk Halk Cumhuriyeti Halk Milisi Sözcüsü İvan Filiponenko, Kiev’in bölgede ateşkesin sağlanmasına yönelik ek tedbirler anlaşmasını ihlal ederek Donbass’taki temas hattı yakınındaki yerleşim bölgelerine zırhlı araç sevketmeye devam ettiğini söyledi.Sözcü, “Ukrayayna Silahlı Kuvvetleri, Donbass’taki temas hattı yakınındaki yerleşim bölgelerine zırhlı araçlar sevketmeye devam ediyor” dedi.Kiev, Nisan 2014'ten bu yana Ukrayna'da yaşanan darbeden sonra Lugansk ve Donetsk halk cumhuriyetlerine karşı askeri operasyon yürütüyor. BM verilerine göre, çatışmalarda bugüne kadar on üç binden fazla insan yaşamını yitirdi.Donbass'taki sorunun çözülmesi konusu Minsk'teki Üçlü Temas Grubu görüşmeleri de dahil olmak üzere, müzakere edilmeye devam ediyor. Ancak bölgedeki gerilim, Ukrayna ordusu tarafından düzenlendiği belirtilen saldırılar nedeniyle yeniden üst seviyeye çıktı.
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ukrayna, lugansk, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), saldırı, ivan filiponenko
Lugansk: Kiev, Donbass'taki yerleşim bölgelerine zırhlı araçlar yerleştiriyor
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Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) Halk Milisi Sözcüsü Filiponenko, Ukrayna tarafının Donbass’taki temas hattına zırhlı araç sevketmeyi sürdürdüğünü duyurdu.
Lugansk Halk Cumhuriyeti Halk Milisi Sözcüsü İvan Filiponenko, Kiev’in bölgede ateşkesin sağlanmasına yönelik ek tedbirler anlaşmasını ihlal ederek Donbass’taki temas hattı yakınındaki yerleşim bölgelerine zırhlı araç sevketmeye devam ettiğini söyledi.
Sözcü, “Ukrayayna Silahlı Kuvvetleri, Donbass’taki temas hattı yakınındaki yerleşim bölgelerine zırhlı araçlar sevketmeye devam ediyor” dedi.
Kiev, Nisan 2014'ten bu yana Ukrayna'da yaşanan darbeden sonra Lugansk ve Donetsk halk cumhuriyetlerine karşı askeri operasyon yürütüyor. BM verilerine göre, çatışmalarda bugüne kadar on üç binden fazla insan yaşamını yitirdi.
Donbass'taki sorunun çözülmesi konusu Minsk'teki Üçlü Temas Grubu görüşmeleri de dahil olmak üzere, müzakere edilmeye devam ediyor. Ancak bölgedeki gerilim, Ukrayna ordusu tarafından düzenlendiği belirtilen saldırılar nedeniyle yeniden üst seviyeye çıktı.