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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220212/rus-diplomatlar-ukraynadan-ayrilmaya-basladi-1053771004.html
‘Rus diplomatlar Ukrayna'dan ayrılmaya başladı’
‘Rus diplomatlar Ukrayna'dan ayrılmaya başladı’
Ukrayna’lı bir kaynak, Rus diplomatik misyonu çalışanlarının Kiev’den ayrılmaya başladığını belirtti. 12.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-12T10:10+0300
2022-02-12T10:10+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
tahliye
açıklama
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Sputnik’e konuşan konuya vakıf bir kaynak, Ukrayna'daki Rus diplomatlar ve konsolosluk görevlilerinin ülkeden ayrılmaya başladığını söyledi.Kaynak, “Ukraynalı vatandaşların ifadelerine göre, Ukrayna'daki Rus diplomatlar ve konsolosluk görevlileri Rusya'ya gitmek üzere Ukrayna’dan ayrılmaya başladı. Konsolosluklara ve elçiliğe kabul için kayıt yaptırmada karşılaşılan zorluklar da bunu kanıtlıyor” dedi.Bir dizi Batılı ülkelenin diplomatlarını Ukrayna’dan tahliye etmeye başlamasının ardından Rusya’nın da aynı yolu izlemeye karar vermiş olabileceğini belirten kaynak, “Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İngiliz mevkidaşı Elizabeth Truss ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında böyle bir senaryonun olasılığını göz ardı etmemişti” diye konuştu.Daha önce, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna’daki Rus diplomatik misyonunun zorunlulukları bulunmayan personelinin ülkeden tahliye edilebileceğini ifade etmişti.Rusya’nın Kiev Büyükelçiliği’nin basın sözcüsü Denis Golenko, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Kiev'deki Rus Büyükelçiliğinin normal şekilde çalışmaya devam ettiğini, kısmi tahliye konusunda henüz bir karar verilmediğini, ancak Dışişleri Bakanlığının bu konu üzerinde çalıştığını belirtmişti.Daha önce ABD, İngiltere, Almanya ve Avustralya Ukrayna’daki diplomatik temsilciliklerinin çalışanlarını tahliye etmeye başlamıştı.
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rusya, ukrayna, tahliye, açıklama

‘Rus diplomatlar Ukrayna'dan ayrılmaya başladı’

10:10 12.02.2022
© AP Photo / Darko BandicUkrayna - Rusya bayrak
Ukrayna - Rusya bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2022
© AP Photo / Darko Bandic
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Ukrayna’lı bir kaynak, Rus diplomatik misyonu çalışanlarının Kiev’den ayrılmaya başladığını belirtti.
Sputnik’e konuşan konuya vakıf bir kaynak, Ukrayna'daki Rus diplomatlar ve konsolosluk görevlilerinin ülkeden ayrılmaya başladığını söyledi.
Kaynak, “Ukraynalı vatandaşların ifadelerine göre, Ukrayna'daki Rus diplomatlar ve konsolosluk görevlileri Rusya'ya gitmek üzere Ukrayna’dan ayrılmaya başladı. Konsolosluklara ve elçiliğe kabul için kayıt yaptırmada karşılaşılan zorluklar da bunu kanıtlıyor” dedi.
Bir dizi Batılı ülkelenin diplomatlarını Ukrayna’dan tahliye etmeye başlamasının ardından Rusya’nın da aynı yolu izlemeye karar vermiş olabileceğini belirten kaynak, “Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İngiliz mevkidaşı Elizabeth Truss ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında böyle bir senaryonun olasılığını göz ardı etmemişti” diye konuştu.
Daha önce, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna’daki Rus diplomatik misyonunun zorunlulukları bulunmayan personelinin ülkeden tahliye edilebileceğini ifade etmişti.
Rusya’nın Kiev Büyükelçiliği’nin basın sözcüsü Denis Golenko, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Kiev'deki Rus Büyükelçiliğinin normal şekilde çalışmaya devam ettiğini, kısmi tahliye konusunda henüz bir karar verilmediğini, ancak Dışişleri Bakanlığının bu konu üzerinde çalıştığını belirtmişti.
Daha önce ABD, İngiltere, Almanya ve Avustralya Ukrayna’daki diplomatik temsilciliklerinin çalışanlarını tahliye etmeye başlamıştı.
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