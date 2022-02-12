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https://tr.sputniknews.com/20220212/sgkya-e-devletten-305-milyon-basvuru-1053771545.html
SGK'ya e-Devlet'ten 305 milyon başvuru
SGK'ya e-Devlet'ten 305 milyon başvuru
Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK), 2021 yılında e-Devlet üzerinden 305 milyon 718 bin başvuru yapıldı. Vatandaşların en fazla başvurduğu uygulamalar, "SGK tescil... 12.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-12T11:34+0300
2022-02-12T11:34+0300
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sgk
sosyal güvenlik kurumu (sgk)
e-devlet
başvuru
emeklilik
emeklilik yaşı
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Bugün itibarıyla 858 kurum ve 6 bin 333 hizmetle e-Devlet Kapısı, 58 milyon 175 bin kullanıcıya ulaştı.SGK, hizmetlerinin yüzde 27'sini e-Devlet'e taşıdıVatandaşlara kamu hizmetlerine internet üzerinden ulaşma imkanı sağlayan e-Devlet'te, en fazla içerik sağlayan kurumların başında SGK geliyor.Hizmet verdiği toplam 581 uygulamadan 157'sini e-Devlet'e taşıyan Kurumun, hizmetlerini e-Devlet'e taşıma oranı yüzde 27 oldu.SGK'ya geçen yıl e-Devlet üzerinden 305 milyon 718 bin başvuru yapıldı. En fazla başvurulan uygulamalar 'SGK tescil ve hizmet dökümü/İşyeri unvan listesi', '4A hizmet dökümü', 'Normal şartlarda ne zaman emekli olabilirim?', '4A/4B iş göremezlik ödemesi görme' ve 'GSS tescil ve prim borcu sorgulama' olarak sıralandı.Milyonlarca kişi emeklilik tarihini sorduSistemde 'Normal şartlarda ne zaman emekli olabilirim?' bölümü, emekli olmak isteyen ya da emeklilik hayali kuran çalışanların başvuru kaynağı oldu. 'e-Devlet Kapısı' üzerinden geçen yıl 73 milyon 615 bin kez bu bölüme giriş yapıldı.Emeklilerin de yoğun kullandığı sistemde, 12 milyon 571 bin kez emekli aylık kesintilerine bakıldı.Dijital dönüşüm hedefi doğrultusunda e-Devlet üzerindeki uygulamalarını artıran SGK, bu yıl 'SGK Rehberlik Randevu Sistemi', '6183 Elektronik Satış Uygulaması' ve 'WOMEN UP Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi'ni de e-Devlet'e dahil edecek.
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sgk, sosyal güvenlik kurumu (sgk), e-devlet, başvuru, emeklilik, emeklilik yaşı

SGK'ya e-Devlet'ten 305 milyon başvuru

11:34 12.02.2022
© AA e-Devlet Kapısı uygulaması
 e-Devlet Kapısı uygulaması - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2022
© AA
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Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK), 2021 yılında e-Devlet üzerinden 305 milyon 718 bin başvuru yapıldı. Vatandaşların en fazla başvurduğu uygulamalar, "SGK tescil ve hizmet dökümü", "4A hizmet dökümü" ve "Ne zaman emekli olabilirim?" oldu.
Bugün itibarıyla 858 kurum ve 6 bin 333 hizmetle e-Devlet Kapısı, 58 milyon 175 bin kullanıcıya ulaştı.

SGK, hizmetlerinin yüzde 27'sini e-Devlet'e taşıdı

Vatandaşlara kamu hizmetlerine internet üzerinden ulaşma imkanı sağlayan e-Devlet'te, en fazla içerik sağlayan kurumların başında SGK geliyor.
Hizmet verdiği toplam 581 uygulamadan 157'sini e-Devlet'e taşıyan Kurumun, hizmetlerini e-Devlet'e taşıma oranı yüzde 27 oldu.
SGK'ya geçen yıl e-Devlet üzerinden 305 milyon 718 bin başvuru yapıldı. En fazla başvurulan uygulamalar 'SGK tescil ve hizmet dökümü/İşyeri unvan listesi', '4A hizmet dökümü', 'Normal şartlarda ne zaman emekli olabilirim?', '4A/4B iş göremezlik ödemesi görme' ve 'GSS tescil ve prim borcu sorgulama' olarak sıralandı.

Milyonlarca kişi emeklilik tarihini sordu

Sistemde 'Normal şartlarda ne zaman emekli olabilirim?' bölümü, emekli olmak isteyen ya da emeklilik hayali kuran çalışanların başvuru kaynağı oldu. 'e-Devlet Kapısı' üzerinden geçen yıl 73 milyon 615 bin kez bu bölüme giriş yapıldı.
Emeklilerin de yoğun kullandığı sistemde, 12 milyon 571 bin kez emekli aylık kesintilerine bakıldı.
Dijital dönüşüm hedefi doğrultusunda e-Devlet üzerindeki uygulamalarını artıran SGK, bu yıl 'SGK Rehberlik Randevu Sistemi', '6183 Elektronik Satış Uygulaması' ve 'WOMEN UP Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi'ni de e-Devlet'e dahil edecek.
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