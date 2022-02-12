https://tr.sputniknews.com/20220212/sultangazide-iki-grup-arasinda-kavga-araclarla-gelen-grup-evlere-saldirdi-1053767127.html

Sultangazi’de iki grup arasında kavga: Araçlarla gelen grup evlere saldırdı

Sultangazi’de iki grup arasında kavga: Araçlarla gelen grup evlere saldırdı

İstanbul Sultangazi'de 4 araçla gelip evlere taşlı, sopalı saldırı düzenleyen grup ile onlara karşılık verenler arasında kavga çıktı. Silah ve bıçakların da... 12.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-12T01:19+0300

2022-02-12T01:19+0300

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türkiye

istanbul

sultangazi

kavga

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İstanbul Sultangazi'de saat 22.00 sıralarında 50. Yıl Mahallesi 2096. Sokak'ta meydana gelen olayda, iddiaya göre, 4 araçla gelen grup, bilinmeyen nedenle sokaktaki bazı evlere taş ve sopalarla saldırdı.Evdekilerin gruba karşılık vermesiyle sokakta ortalık birbirine girdi. Kavgada silahla ateş edilirken, bıçaklar da kullanıldı.Bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kavga sonlandırılırken, olayla ilgili gözaltına alınanlar olduğu belirtildi. Polisin soruşturması sürüyor.Kavga anları cep telefonu kameralarına yansıdı.

türkiye

istanbul

sultangazi

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istanbul, sultangazi, kavga