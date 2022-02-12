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https://tr.sputniknews.com/20220212/sultangazide-iki-grup-arasinda-kavga-araclarla-gelen-grup-evlere-saldirdi-1053767127.html
Sultangazi’de iki grup arasında kavga: Araçlarla gelen grup evlere saldırdı
Sultangazi’de iki grup arasında kavga: Araçlarla gelen grup evlere saldırdı
İstanbul Sultangazi'de 4 araçla gelip evlere taşlı, sopalı saldırı düzenleyen grup ile onlara karşılık verenler arasında kavga çıktı. Silah ve bıçakların da... 12.02.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
istanbul
sultangazi
kavga
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İstanbul Sultangazi'de saat 22.00 sıralarında 50. Yıl Mahallesi 2096. Sokak'ta meydana gelen olayda, iddiaya göre, 4 araçla gelen grup, bilinmeyen nedenle sokaktaki bazı evlere taş ve sopalarla saldırdı.Evdekilerin gruba karşılık vermesiyle sokakta ortalık birbirine girdi. Kavgada silahla ateş edilirken, bıçaklar da kullanıldı.Bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kavga sonlandırılırken, olayla ilgili gözaltına alınanlar olduğu belirtildi. Polisin soruşturması sürüyor.Kavga anları cep telefonu kameralarına yansıdı.
türkiye
istanbul
sultangazi
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istanbul, sultangazi, kavga

Sultangazi’de iki grup arasında kavga: Araçlarla gelen grup evlere saldırdı

01:19 12.02.2022
© DHASultangazi’de iki grup arasında kavga
Sultangazi’de iki grup arasında kavga - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2022
© DHA
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İstanbul Sultangazi'de 4 araçla gelip evlere taşlı, sopalı saldırı düzenleyen grup ile onlara karşılık verenler arasında kavga çıktı. Silah ve bıçakların da kullanıldığı kavga anları, cep telefonu kameralarına yansıdı.
İstanbul Sultangazi'de saat 22.00 sıralarında 50. Yıl Mahallesi 2096. Sokak'ta meydana gelen olayda, iddiaya göre, 4 araçla gelen grup, bilinmeyen nedenle sokaktaki bazı evlere taş ve sopalarla saldırdı.
Evdekilerin gruba karşılık vermesiyle sokakta ortalık birbirine girdi. Kavgada silahla ateş edilirken, bıçaklar da kullanıldı.
Bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kavga sonlandırılırken, olayla ilgili gözaltına alınanlar olduğu belirtildi. Polisin soruşturması sürüyor.
Kavga anları cep telefonu kameralarına yansıdı.
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