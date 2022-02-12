Türkiye Dışişleri'nden Ukrayna'nın doğusuna 'mecbur kalmadıkça seyahat etmekten kaçınma' tavsiyesi

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın doğu bölgelerine yönelik seyahat ve güvenlik duyurusu yayınladı.Duyuruda, "Ukrayna'daki güvenlik durumu ülkemizce yakından takip edilmektedir. Bu çerçevede, vatandaşlarımızın Ukrayna’nın doğu sınırındaki bölgelerine mecbur kalmadıkça seyahat etmekten imtina etmeleri tavsiye edilmektedir" ifadelerine yer verildi.Duyuruda ayrıca, vatandaşların şahsi güvenlikleri için mümkün olan tüm tedbirleri almaları ve mecburi seyahatler öncesinde Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği ile temasa geçmeleri önerildi.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı, "Vatandaşlarımızın Ukrayna’nın doğu sınırındaki bölgelerine mecbur kalmadıkça seyahat etmekten imtina etmeleri tavsiye edilmektedir" açıklamasını yaptı.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın doğu bölgelerine yönelik seyahat ve güvenlik duyurusu yayınladı.
Duyuruda, "Ukrayna'daki güvenlik durumu ülkemizce yakından takip edilmektedir. Bu çerçevede, vatandaşlarımızın Ukrayna’nın doğu sınırındaki bölgelerine mecbur kalmadıkça seyahat etmekten imtina etmeleri tavsiye edilmektedir" ifadelerine yer verildi.