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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220212/turkiye-disislerinden-ukraynanin-dogusuna-mecbur-kalmadikca-seyahat-etmekten-kacinma-tavsiyesi-1053776140.html
Türkiye Dışişleri'nden Ukrayna'nın doğusuna 'mecbur kalmadıkça seyahat etmekten kaçınma' tavsiyesi
Türkiye Dışişleri'nden Ukrayna'nın doğusuna 'mecbur kalmadıkça seyahat etmekten kaçınma' tavsiyesi
Türkiye Dışişleri Bakanlığı, "Vatandaşlarımızın Ukrayna’nın doğu sınırındaki bölgelerine mecbur kalmadıkça seyahat etmekten imtina etmeleri tavsiye... 12.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-12T17:09+0300
2022-02-12T17:15+0300
ukrayna
ukrayna krizi
türkiye dışişleri bakanlığı
seyahat uyarısı
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Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın doğu bölgelerine yönelik seyahat ve güvenlik duyurusu yayınladı.Duyuruda, "Ukrayna'daki güvenlik durumu ülkemizce yakından takip edilmektedir. Bu çerçevede, vatandaşlarımızın Ukrayna’nın doğu sınırındaki bölgelerine mecbur kalmadıkça seyahat etmekten imtina etmeleri tavsiye edilmektedir" ifadelerine yer verildi.Duyuruda ayrıca, vatandaşların şahsi güvenlikleri için mümkün olan tüm tedbirleri almaları ve mecburi seyahatler öncesinde Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği ile temasa geçmeleri önerildi.
https://tr.sputniknews.com/20220212/ukrayna-vatandaslarina-sukunet-cagrisi-yapti-1053774856.html
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ukrayna, türkiye dışişleri bakanlığı, seyahat uyarısı

Türkiye Dışişleri'nden Ukrayna'nın doğusuna 'mecbur kalmadıkça seyahat etmekten kaçınma' tavsiyesi

17:09 12.02.2022 (güncellendi: 17:15 12.02.2022)
© AADışişleri Bakanlığı binası Türkiye
Dışişleri Bakanlığı binası Türkiye - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2022
© AA
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Türkiye Dışişleri Bakanlığı, "Vatandaşlarımızın Ukrayna’nın doğu sınırındaki bölgelerine mecbur kalmadıkça seyahat etmekten imtina etmeleri tavsiye edilmektedir" açıklamasını yaptı.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın doğu bölgelerine yönelik seyahat ve güvenlik duyurusu yayınladı.
Duyuruda, "Ukrayna'daki güvenlik durumu ülkemizce yakından takip edilmektedir. Bu çerçevede, vatandaşlarımızın Ukrayna’nın doğu sınırındaki bölgelerine mecbur kalmadıkça seyahat etmekten imtina etmeleri tavsiye edilmektedir" ifadelerine yer verildi.
Duyuruda ayrıca, vatandaşların şahsi güvenlikleri için mümkün olan tüm tedbirleri almaları ve mecburi seyahatler öncesinde Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği ile temasa geçmeleri önerildi.
Ukrayna bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2022
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