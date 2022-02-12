https://tr.sputniknews.com/20220212/turkiye-disislerinden-ukraynanin-dogusuna-mecbur-kalmadikca-seyahat-etmekten-kacinma-tavsiyesi-1053776140.html

Türkiye Dışişleri'nden Ukrayna'nın doğusuna 'mecbur kalmadıkça seyahat etmekten kaçınma' tavsiyesi

Türkiye Dışişleri'nden Ukrayna'nın doğusuna 'mecbur kalmadıkça seyahat etmekten kaçınma' tavsiyesi

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, "Vatandaşlarımızın Ukrayna’nın doğu sınırındaki bölgelerine mecbur kalmadıkça seyahat etmekten imtina etmeleri tavsiye... 12.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-12T17:09+0300

2022-02-12T17:09+0300

2022-02-12T17:15+0300

ukrayna

ukrayna krizi

türkiye dışişleri bakanlığı

seyahat uyarısı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/1f/1042756585_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_a96a820abb9c86ee09cab58e79606a5f.jpg

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın doğu bölgelerine yönelik seyahat ve güvenlik duyurusu yayınladı.Duyuruda, "Ukrayna'daki güvenlik durumu ülkemizce yakından takip edilmektedir. Bu çerçevede, vatandaşlarımızın Ukrayna’nın doğu sınırındaki bölgelerine mecbur kalmadıkça seyahat etmekten imtina etmeleri tavsiye edilmektedir" ifadelerine yer verildi.Duyuruda ayrıca, vatandaşların şahsi güvenlikleri için mümkün olan tüm tedbirleri almaları ve mecburi seyahatler öncesinde Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği ile temasa geçmeleri önerildi.

https://tr.sputniknews.com/20220212/ukrayna-vatandaslarina-sukunet-cagrisi-yapti-1053774856.html

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ukrayna, türkiye dışişleri bakanlığı, seyahat uyarısı