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https://tr.sputniknews.com/20220212/yanginda-mahsur-kalan-tavsanlari-itfaiye-kurtardi-1053766818.html
Yangında mahsur kalan tavşanları itfaiye kurtardı
Yangında mahsur kalan tavşanları itfaiye kurtardı
Bahçelievler'deki bir depoda çıkan yangında iki tavşan itfaiye ekiplerince kurtarıldı. 12.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-12T01:06+0300
2022-02-12T01:06+0300
türkiye
tavşan
bahçelievler
itfaiye
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Bahçelievler'de bir depoda çıkan yangında iki tavşan itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Yenibosna Merkez Mahallesi Köyceğiz Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın girişindeki depoda, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.Deponun yandığını gören çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.Yangını söndüren Bahçelievler itfaiye ekiplerinin depoda yaptığı incelemede işyerinde bulunan iki tavşan olduğu görüldü.İtfaiye ekipleri tavşanları dışarıya çıkardı. Kafese konulan 2 tavşan Bahçelievler Belediyesinin hayvan barınağına götürüldü.Yangında depoda hasar oluşurken, polis ekipleri yangınla ilgili çalışma başlattı.
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tavşan, bahçelievler, itfaiye

Yangında mahsur kalan tavşanları itfaiye kurtardı

01:06 12.02.2022
© AATavşan
Tavşan - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2022
© AA
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Bahçelievler'deki bir depoda çıkan yangında iki tavşan itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Bahçelievler'de bir depoda çıkan yangında iki tavşan itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yenibosna Merkez Mahallesi Köyceğiz Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın girişindeki depoda, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Deponun yandığını gören çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Yangını söndüren Bahçelievler itfaiye ekiplerinin depoda yaptığı incelemede işyerinde bulunan iki tavşan olduğu görüldü.
İtfaiye ekipleri tavşanları dışarıya çıkardı. Kafese konulan 2 tavşan Bahçelievler Belediyesinin hayvan barınağına götürüldü.
Yangında depoda hasar oluşurken, polis ekipleri yangınla ilgili çalışma başlattı.
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