https://tr.sputniknews.com/20220212/yanginda-mahsur-kalan-tavsanlari-itfaiye-kurtardi-1053766818.html

Yangında mahsur kalan tavşanları itfaiye kurtardı

Yangında mahsur kalan tavşanları itfaiye kurtardı

Bahçelievler'deki bir depoda çıkan yangında iki tavşan itfaiye ekiplerince kurtarıldı. 12.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-12T01:06+0300

2022-02-12T01:06+0300

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türkiye

tavşan

bahçelievler

itfaiye

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Bahçelievler'de bir depoda çıkan yangında iki tavşan itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Yenibosna Merkez Mahallesi Köyceğiz Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın girişindeki depoda, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.Deponun yandığını gören çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.Yangını söndüren Bahçelievler itfaiye ekiplerinin depoda yaptığı incelemede işyerinde bulunan iki tavşan olduğu görüldü.İtfaiye ekipleri tavşanları dışarıya çıkardı. Kafese konulan 2 tavşan Bahçelievler Belediyesinin hayvan barınağına götürüldü.Yangında depoda hasar oluşurken, polis ekipleri yangınla ilgili çalışma başlattı.

türkiye

bahçelievler

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tavşan, bahçelievler, itfaiye