https://tr.sputniknews.com/20220213/diyarbakirda-elektrik-zammi-protestolari-esnaf-elektrikli-soba-firlatti-1053793529.html

Diyarbakır’da elektrik zammı protestoları: Esnaf elektrikli soba fırlattı

Diyarbakır’da elektrik zammı protestoları: Esnaf elektrikli soba fırlattı

Diyarbakır’da yapılan iki ayrı açıklama ile elektrik ve doğalgaz zammı protesto edildi. Açıklama yapan Diyarbakırlı esnaflar, “Kepenk kapatmaktan başka çare... 13.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-13T16:42+0300

2022-02-13T16:42+0300

2022-02-13T16:42+0300

ekonomi

türkiye

diyarbakır

elektrik zammı

esnaf

protesto

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Diyarbakır’da yapılan iki ayrı açıklama ile elektrik ve doğalgaz zammı protesto edildi. Ofis Sanat Sokağı’nda toplanan esnaflar “Elektrik soygununa, doğalgaz ve petrol zulmüne dur diyoruz. Geçinemiyoruz, gelen faturalar kira bedellerimizi geçmiş durumda” pankartı açtı. “Halkın sırtından inin enerji üretimi ve dağıtımı kamulaştırılsın”, “Elektrik faturaları yaktı başımızı şalterler atıyor” ile “Covid çarpmadı ama elektrik çarptı” yazılı döviz taşıyan esnaf yaptıkları açıklama ile gelen yüksek faturaları protesto etti.‘Kepenk kapatmaktan başka çare bulamıyoruz’Esnaf adına açıklama yapan Ofis Sanat Sokağı Güzelleştirme ve Koruma Derneği Başkanı Ümit Umdu zammın en büyüğünün elektriğe yapıldığını belirterek “Dünyanın hiçbir ülkesinde enflasyon farkından 3-4 katı artırılamamıştır. Ne yazık ki bizim ülkemizde bu bizlere dayatılmıştır. Günümüzde elektrik ekmek gibi, su gibi, barınma gibi temel ihtiyaç haline gelmiştir. Sadece elektrik değil bugün ihtiyaç duyduğumuz enerjiye erişim sorunu eğitim ve sağlık hakkına erişememek kadar zaruridir. Bugün buraya toplanan Diyarbakırlı esnaflar olarak pandeminin ağır ekonomik yıkımını atlatmamışken elektrik ve doğalgaza yapılan bu zamlarla kepenk kapatmaktan başka çare bulamıyoruz” şeklinde konuştu.‘Topla çıkar matematik tutmuyor, zamlara yetişemiyoruz’“Esnaflar, gelen yüklü akıl almaz faturalar yüzünden çalışanlarının ücretlerini ödeyememekte, kirasını ödeyememekte, evine en temel ihtiyacı olan ekmeği bile götürememektedir” diyen Umdu şunları söyledi: ‘Böyle devam ederse önce işçiler işinden olacak sonrada işyeri kapanır’Zamların etkisinin büyük olacağını kaydeden Umdu “Bu zamların ülkemiz için etkisi yıkıcı olacak. Enflasyon artacak, işsizlik artacak, işletmelerin bir kısmı kapanacak. İran’la yaşanan doğalgaz krizi ve doğalgaz kesintileri konuşuluyor. Elbette bu sürecin elektriğe de etkisi olacak. Şimdiden kapanan sanayi tesisleri haberlerini almaya başladık. Son dönemlerde zaten esnaf zor durumda pandemi esnaflarımızı üreticilerimizi çok etkilemiştir ve bir de üstüne çok yüksek gelen elektrik doğalgaz ve yakıtın artması en başta bizleri etkilemektedir esnaflarımız aynı zamanda istihdamda ciddi destekleri oluyor böyle devam ederse önce işçiler işinden olacak sonrada iş yeri kapanır çünkü esnaflarımızın yükü gittikçe taşıyamayacağı bir hal alıyor. Yapılan zamları derhal geri alın ve özelleştirme ile özel şirketler eliyle yapılan elektrik dağıtım işini üstlenin. Elektrik dağıtım şirketleri devletleştirilmeden bu enerji sorununun ortadan kalmayacağı açıktır” dedi.Esnaf elektrikli soba fırlattıAçıklamanın ardından bir esnaf, yüksek gelen elektrik faturasını yanında getirdiği elektrikli sobayı fırlatarak protesto etti. Esnaf faturalarını ödeyememekten dert yandı.‘Zamlar geri çekilsin’Kentteki bir diğer elektrik protestosu da Bağlar İlçesinde oldu. Birçok siyasi parti, dernek ve sivil bireylerin oluşturduğu Bağlar Demokrasi Platformu, elektrik zammı ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamaya, CHP, Gelecek Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi, TDP, KOP, Bağlar Kadın Pazarcılar Derneği, Uyuşturucuya Karşı Değişim Derneği, Esnaf Hareketi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği temsilcileri katıldı. Açıklama yapan Platform Sözcüsü Emrah Altun zamların geri çekilmesini isteyerek “Platform olarak bir araya gelen bizler bu gün ilk uyarımızı yapıyoruz eğer gereği yerine getirilmezse ve çözüm geliştirilmezse daha güçlü olarak yeniden karşınıza geliriz emin olun ki kurtuluş halkımız için ortaklaşmamızdadır. Şehrimizde halkımızın her talebi için bir araya gelerek her kurum ve kuruluşun, yöneticinin yanlışlığına karşı çelikten duvar olup çözüm geliştireceğiz, farklılıklarımız birlikte hareket etmemizde sorun teşkil etmemekte halkımıza fayda sağlamaktadır. Bu gerçekliklerle uyarımızı yapmaktayız” dedi.

diyarbakır

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Sertaç Kayar https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg

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türkiye, diyarbakır, elektrik zammı, esnaf, protesto