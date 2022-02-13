https://tr.sputniknews.com/20220213/diyarbakirda-elektrik-zammi-protestolari-esnaf-elektrikli-soba-firlatti-1053793529.html
Diyarbakır’da elektrik zammı protestoları: Esnaf elektrikli soba fırlattı
Diyarbakır’da elektrik zammı protestoları: Esnaf elektrikli soba fırlattı
Diyarbakır’da yapılan iki ayrı açıklama ile elektrik ve doğalgaz zammı protesto edildi. Açıklama yapan Diyarbakırlı esnaflar, “Kepenk kapatmaktan başka çare... 13.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-13T16:42+0300
2022-02-13T16:42+0300
2022-02-13T16:42+0300
ekonomi
türkiye
diyarbakır
elektrik zammı
esnaf
protesto
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Diyarbakır’da yapılan iki ayrı açıklama ile elektrik ve doğalgaz zammı protesto edildi. Ofis Sanat Sokağı’nda toplanan esnaflar “Elektrik soygununa, doğalgaz ve petrol zulmüne dur diyoruz. Geçinemiyoruz, gelen faturalar kira bedellerimizi geçmiş durumda” pankartı açtı. “Halkın sırtından inin enerji üretimi ve dağıtımı kamulaştırılsın”, “Elektrik faturaları yaktı başımızı şalterler atıyor” ile “Covid çarpmadı ama elektrik çarptı” yazılı döviz taşıyan esnaf yaptıkları açıklama ile gelen yüksek faturaları protesto etti.‘Kepenk kapatmaktan başka çare bulamıyoruz’Esnaf adına açıklama yapan Ofis Sanat Sokağı Güzelleştirme ve Koruma Derneği Başkanı Ümit Umdu zammın en büyüğünün elektriğe yapıldığını belirterek “Dünyanın hiçbir ülkesinde enflasyon farkından 3-4 katı artırılamamıştır. Ne yazık ki bizim ülkemizde bu bizlere dayatılmıştır. Günümüzde elektrik ekmek gibi, su gibi, barınma gibi temel ihtiyaç haline gelmiştir. Sadece elektrik değil bugün ihtiyaç duyduğumuz enerjiye erişim sorunu eğitim ve sağlık hakkına erişememek kadar zaruridir. Bugün buraya toplanan Diyarbakırlı esnaflar olarak pandeminin ağır ekonomik yıkımını atlatmamışken elektrik ve doğalgaza yapılan bu zamlarla kepenk kapatmaktan başka çare bulamıyoruz” şeklinde konuştu.‘Topla çıkar matematik tutmuyor, zamlara yetişemiyoruz’“Esnaflar, gelen yüklü akıl almaz faturalar yüzünden çalışanlarının ücretlerini ödeyememekte, kirasını ödeyememekte, evine en temel ihtiyacı olan ekmeği bile götürememektedir” diyen Umdu şunları söyledi: ‘Böyle devam ederse önce işçiler işinden olacak sonrada işyeri kapanır’Zamların etkisinin büyük olacağını kaydeden Umdu “Bu zamların ülkemiz için etkisi yıkıcı olacak. Enflasyon artacak, işsizlik artacak, işletmelerin bir kısmı kapanacak. İran’la yaşanan doğalgaz krizi ve doğalgaz kesintileri konuşuluyor. Elbette bu sürecin elektriğe de etkisi olacak. Şimdiden kapanan sanayi tesisleri haberlerini almaya başladık. Son dönemlerde zaten esnaf zor durumda pandemi esnaflarımızı üreticilerimizi çok etkilemiştir ve bir de üstüne çok yüksek gelen elektrik doğalgaz ve yakıtın artması en başta bizleri etkilemektedir esnaflarımız aynı zamanda istihdamda ciddi destekleri oluyor böyle devam ederse önce işçiler işinden olacak sonrada iş yeri kapanır çünkü esnaflarımızın yükü gittikçe taşıyamayacağı bir hal alıyor. Yapılan zamları derhal geri alın ve özelleştirme ile özel şirketler eliyle yapılan elektrik dağıtım işini üstlenin. Elektrik dağıtım şirketleri devletleştirilmeden bu enerji sorununun ortadan kalmayacağı açıktır” dedi.Esnaf elektrikli soba fırlattıAçıklamanın ardından bir esnaf, yüksek gelen elektrik faturasını yanında getirdiği elektrikli sobayı fırlatarak protesto etti. Esnaf faturalarını ödeyememekten dert yandı.‘Zamlar geri çekilsin’Kentteki bir diğer elektrik protestosu da Bağlar İlçesinde oldu. Birçok siyasi parti, dernek ve sivil bireylerin oluşturduğu Bağlar Demokrasi Platformu, elektrik zammı ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamaya, CHP, Gelecek Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi, TDP, KOP, Bağlar Kadın Pazarcılar Derneği, Uyuşturucuya Karşı Değişim Derneği, Esnaf Hareketi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği temsilcileri katıldı. Açıklama yapan Platform Sözcüsü Emrah Altun zamların geri çekilmesini isteyerek “Platform olarak bir araya gelen bizler bu gün ilk uyarımızı yapıyoruz eğer gereği yerine getirilmezse ve çözüm geliştirilmezse daha güçlü olarak yeniden karşınıza geliriz emin olun ki kurtuluş halkımız için ortaklaşmamızdadır. Şehrimizde halkımızın her talebi için bir araya gelerek her kurum ve kuruluşun, yöneticinin yanlışlığına karşı çelikten duvar olup çözüm geliştireceğiz, farklılıklarımız birlikte hareket etmemizde sorun teşkil etmemekte halkımıza fayda sağlamaktadır. Bu gerçekliklerle uyarımızı yapmaktayız” dedi.
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Sertaç Kayar
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sertaç Kayar
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg
türkiye, diyarbakır, elektrik zammı, esnaf, protesto
Diyarbakır’da elektrik zammı protestoları: Esnaf elektrikli soba fırlattı
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Diyarbakır’da yapılan iki ayrı açıklama ile elektrik ve doğalgaz zammı protesto edildi. Açıklama yapan Diyarbakırlı esnaflar, “Kepenk kapatmaktan başka çare bulamıyoruz. Topla çıkar matematik tutmuyor, zamlara yetişemiyoruz” dedi. Bir esnaf yüksek gelen elektrik faturasını elektrikli soba fırlatarak protesto etti.
Diyarbakır’da yapılan iki ayrı açıklama ile elektrik ve doğalgaz zammı protesto edildi. Ofis Sanat Sokağı’nda toplanan esnaflar “Elektrik soygununa, doğalgaz ve petrol zulmüne dur diyoruz. Geçinemiyoruz, gelen faturalar kira bedellerimizi geçmiş durumda” pankartı açtı. “Halkın sırtından inin enerji üretimi ve dağıtımı kamulaştırılsın”, “Elektrik faturaları yaktı başımızı şalterler atıyor” ile “Covid çarpmadı ama elektrik çarptı” yazılı döviz taşıyan esnaf yaptıkları açıklama ile gelen yüksek faturaları protesto etti.
‘Kepenk kapatmaktan başka çare bulamıyoruz’
Esnaf adına açıklama yapan Ofis Sanat Sokağı Güzelleştirme ve Koruma Derneği Başkanı Ümit Umdu zammın en büyüğünün elektriğe yapıldığını belirterek “Dünyanın hiçbir ülkesinde enflasyon farkından 3-4 katı artırılamamıştır. Ne yazık ki bizim ülkemizde bu bizlere dayatılmıştır. Günümüzde elektrik ekmek gibi, su gibi, barınma gibi temel ihtiyaç haline gelmiştir. Sadece elektrik değil bugün ihtiyaç duyduğumuz enerjiye erişim sorunu eğitim ve sağlık hakkına erişememek kadar zaruridir. Bugün buraya toplanan Diyarbakırlı esnaflar olarak pandeminin ağır ekonomik yıkımını atlatmamışken elektrik ve doğalgaza yapılan bu zamlarla kepenk kapatmaktan başka çare bulamıyoruz” şeklinde konuştu.
‘Topla çıkar matematik tutmuyor, zamlara yetişemiyoruz’
“Esnaflar, gelen yüklü akıl almaz faturalar yüzünden çalışanlarının ücretlerini ödeyememekte, kirasını ödeyememekte, evine en temel ihtiyacı olan ekmeği bile götürememektedir” diyen Umdu şunları söyledi:
“Bu ay fatura mı ödeyeyim yoksa kira mı ödeyeyim ayrımı yaşıyoruz. Hal böyleyken, yapılan bu akıl almaz zamlar özellikle esnaf üzerinde çok ciddi bir yük olmuştur. 3-5 Enerji şirketleri servetlerine servet katarken; marketlerde raflara, pazarda tezgâhlara el süremeyen, faturaları, kiraları nasıl ödeyeceğini düşünen esnafa, çalıştırdığı insanların maaşını nasıl ödeyeceğini düşünen esnafa geçinemeyen milyonlara fatura kesilmesini kabul etmiyoruz. Ocak ayının sonu itibariyle zamlı faturalar evlerimize, işyerlerimize girmeye başladı. Topla çıkar matematik tutmuyor. Yapılan zamlara yetişmeye çalışıyorduk artık yetişmeyi bıraktık. Eskiden ay sonunu nasıl getiririz diye hesap yaparken bugün günü nasıl kurtarırız hesabı yapıyoruz.
‘Böyle devam ederse önce işçiler işinden olacak sonrada işyeri kapanır’
Zamların etkisinin büyük olacağını kaydeden Umdu “Bu zamların ülkemiz için etkisi yıkıcı olacak. Enflasyon artacak, işsizlik artacak, işletmelerin bir kısmı kapanacak. İran’la yaşanan doğalgaz krizi ve doğalgaz kesintileri konuşuluyor. Elbette bu sürecin elektriğe de etkisi olacak. Şimdiden kapanan sanayi tesisleri haberlerini almaya başladık. Son dönemlerde zaten esnaf zor durumda pandemi esnaflarımızı üreticilerimizi çok etkilemiştir ve bir de üstüne çok yüksek gelen elektrik doğalgaz ve yakıtın artması en başta bizleri etkilemektedir esnaflarımız aynı zamanda istihdamda ciddi destekleri oluyor böyle devam ederse önce işçiler işinden olacak sonrada iş yeri kapanır çünkü esnaflarımızın yükü gittikçe taşıyamayacağı bir hal alıyor. Yapılan zamları derhal geri alın ve özelleştirme ile özel şirketler eliyle yapılan elektrik dağıtım işini üstlenin. Elektrik dağıtım şirketleri devletleştirilmeden bu enerji sorununun ortadan kalmayacağı açıktır” dedi.
Esnaf elektrikli soba fırlattı
Açıklamanın ardından bir esnaf, yüksek gelen elektrik faturasını yanında getirdiği elektrikli sobayı fırlatarak protesto etti. Esnaf faturalarını ödeyememekten dert yandı.
‘Zamlar geri çekilsin’
Kentteki bir diğer elektrik protestosu da Bağlar İlçesinde oldu. Birçok siyasi parti, dernek ve sivil bireylerin oluşturduğu Bağlar Demokrasi Platformu, elektrik zammı ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamaya, CHP, Gelecek Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi, TDP, KOP, Bağlar Kadın Pazarcılar Derneği, Uyuşturucuya Karşı Değişim Derneği, Esnaf Hareketi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği temsilcileri katıldı. Açıklama yapan Platform Sözcüsü Emrah Altun zamların geri çekilmesini isteyerek “Platform olarak bir araya gelen bizler bu gün ilk uyarımızı yapıyoruz eğer gereği yerine getirilmezse ve çözüm geliştirilmezse daha güçlü olarak yeniden karşınıza geliriz emin olun ki kurtuluş halkımız için ortaklaşmamızdadır. Şehrimizde halkımızın her talebi için bir araya gelerek her kurum ve kuruluşun, yöneticinin yanlışlığına karşı çelikten duvar olup çözüm geliştireceğiz, farklılıklarımız birlikte hareket etmemizde sorun teşkil etmemekte halkımıza fayda sağlamaktadır. Bu gerçekliklerle uyarımızı yapmaktayız” dedi.