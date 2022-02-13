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Fatih’te sağlık çalışanlarına saldıran 4 şüpheli tutuklandı
Fatih’te sağlık çalışanlarına saldıran 4 şüpheli tutuklandı
İstanbul Fatih’te hastanede bir hastanın kolundaki serum iğnesini çıkaran hemşireye canının yandığı iddiasıyla saldıran 4 şüpheli, çıkarıldıkları adli... 13.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-13T19:15+0300
2022-02-13T19:15+0300
türkiye
sağlıkta şiddet
istanbul
fatih
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Fatih’te bir devlet hastanesinde dün yaşanan olayda, M.A. isimli kişi, kolundan serum iğnesi çıkaran hemşireye canının yandığını iddia ederek el kaldırırken, hastane çalışanlarının müdahale etmesi üzerine M.A.’nın yanında bulunan L.K., S.G. ve A.P. isimli yakınları ise sağlık çalışanlarına saldırdı. Hastanenin acil girişindeki camı da kıran şüpheliler, daha sonra polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, ‘kasten yaralama’, ‘mala zarar verme’, ‘tehdit’, ‘hakaret’ ve ‘görevli memura mukavemet’ suçlarından adliyeye sevk edildi. Şüpheli M.A. L.K., S.G. ve A.P. isimli şüpheliler çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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sağlıkta şiddet, istanbul, fatih

Fatih’te sağlık çalışanlarına saldıran 4 şüpheli tutuklandı

19:15 13.02.2022
© İHA / SADIK KAHRAMANİstanbul Fatih’te hastanede bir hastanın kolundaki serum iğnesini çıkaran hemşireye canının yandığı iddiasıyla saldıran 4 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul Fatih’te hastanede bir hastanın kolundaki serum iğnesini çıkaran hemşireye canının yandığı iddiasıyla saldıran 4 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2022
© İHA / SADIK KAHRAMAN
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İstanbul Fatih’te hastanede bir hastanın kolundaki serum iğnesini çıkaran hemşireye canının yandığı iddiasıyla saldıran 4 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Fatih’te bir devlet hastanesinde dün yaşanan olayda, M.A. isimli kişi, kolundan serum iğnesi çıkaran hemşireye canının yandığını iddia ederek el kaldırırken, hastane çalışanlarının müdahale etmesi üzerine M.A.’nın yanında bulunan L.K., S.G. ve A.P. isimli yakınları ise sağlık çalışanlarına saldırdı.
Hastanenin acil girişindeki camı da kıran şüpheliler, daha sonra polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, ‘kasten yaralama’, ‘mala zarar verme’, ‘tehdit’, ‘hakaret’ ve ‘görevli memura mukavemet’ suçlarından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli M.A. L.K., S.G. ve A.P. isimli şüpheliler çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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