https://tr.sputniknews.com/20220213/fatihte-saglik-calisanlarina-saldiran-4-supheli-tutuklandi-1053796264.html

Fatih’te sağlık çalışanlarına saldıran 4 şüpheli tutuklandı

Fatih’te sağlık çalışanlarına saldıran 4 şüpheli tutuklandı

İstanbul Fatih’te hastanede bir hastanın kolundaki serum iğnesini çıkaran hemşireye canının yandığı iddiasıyla saldıran 4 şüpheli, çıkarıldıkları adli... 13.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-13T19:15+0300

2022-02-13T19:15+0300

2022-02-13T19:15+0300

türkiye

sağlıkta şiddet

istanbul

fatih

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Fatih’te bir devlet hastanesinde dün yaşanan olayda, M.A. isimli kişi, kolundan serum iğnesi çıkaran hemşireye canının yandığını iddia ederek el kaldırırken, hastane çalışanlarının müdahale etmesi üzerine M.A.’nın yanında bulunan L.K., S.G. ve A.P. isimli yakınları ise sağlık çalışanlarına saldırdı. Hastanenin acil girişindeki camı da kıran şüpheliler, daha sonra polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, ‘kasten yaralama’, ‘mala zarar verme’, ‘tehdit’, ‘hakaret’ ve ‘görevli memura mukavemet’ suçlarından adliyeye sevk edildi. Şüpheli M.A. L.K., S.G. ve A.P. isimli şüpheliler çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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sağlıkta şiddet, istanbul, fatih