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Güngören’de 5 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin 3 kişi tutuklandı
Güngören’de 5 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin 3 kişi tutuklandı
Güngören'deki tekstil imalathanesinde çıkan ve 5 kişinin ölümüne neden olan yangına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü... 13.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-13T03:40+0300
2022-02-13T03:40+0300
türkiye
güngören
istanbul
yangın
tutuklama
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Güngören’de tekstil imalathanesinde çıkan yangınla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli, savcılıkta ifadelerinin alınmasının ardından nöbetçi hakimliğe sevk edildi.Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği, 3 kişinin tutuklanmasına, 3 kişinin de adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi.Güngören'deki tekstil imalathanesinde önceki gün meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 3 saatte söndürülmüş, yüksekten atlayarak yaralanan ve dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırılmıştı.Ayakta tedavi edilen bir işçinin beyanı üzerine binada araştırma yapan ekipler, yangından korunmak için kendilerini tuvalete kilitleyen 4 yabancı uyruklu işçinin dumandan zehirlenerek öldüğünü tespit etmişti. Ekiplerin çalışması sonucu binada bir kişinin daha cesedine ulaşılmıştı.
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güngören, istanbul, yangın, tutuklama

Güngören’de 5 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin 3 kişi tutuklandı

03:40 13.02.2022
© DHAİstanbul Güngören'de yangın sonrası patlama
İstanbul Güngören'de yangın sonrası patlama - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2022
© DHA
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Güngören'deki tekstil imalathanesinde çıkan ve 5 kişinin ölümüne neden olan yangına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklandı.
Güngören’de tekstil imalathanesinde çıkan yangınla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli, savcılıkta ifadelerinin alınmasının ardından nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği, 3 kişinin tutuklanmasına, 3 kişinin de adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi.
Güngören'deki tekstil imalathanesinde önceki gün meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 3 saatte söndürülmüş, yüksekten atlayarak yaralanan ve dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırılmıştı.
Ayakta tedavi edilen bir işçinin beyanı üzerine binada araştırma yapan ekipler, yangından korunmak için kendilerini tuvalete kilitleyen 4 yabancı uyruklu işçinin dumandan zehirlenerek öldüğünü tespit etmişti. Ekiplerin çalışması sonucu binada bir kişinin daha cesedine ulaşılmıştı.
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