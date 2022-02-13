https://tr.sputniknews.com/20220213/gungorende-5-kisinin-hayatini-kaybettigi-yangina-iliskin-3-kisi-tutuklandi-1053785105.html

Güngören’de 5 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin 3 kişi tutuklandı

Güngören’de 5 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin 3 kişi tutuklandı

Güngören'deki tekstil imalathanesinde çıkan ve 5 kişinin ölümüne neden olan yangına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü... 13.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-13T03:40+0300

2022-02-13T03:40+0300

2022-02-13T03:40+0300

türkiye

güngören

istanbul

yangın

tutuklama

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Güngören’de tekstil imalathanesinde çıkan yangınla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli, savcılıkta ifadelerinin alınmasının ardından nöbetçi hakimliğe sevk edildi.Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği, 3 kişinin tutuklanmasına, 3 kişinin de adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi.Güngören'deki tekstil imalathanesinde önceki gün meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 3 saatte söndürülmüş, yüksekten atlayarak yaralanan ve dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırılmıştı.Ayakta tedavi edilen bir işçinin beyanı üzerine binada araştırma yapan ekipler, yangından korunmak için kendilerini tuvalete kilitleyen 4 yabancı uyruklu işçinin dumandan zehirlenerek öldüğünü tespit etmişti. Ekiplerin çalışması sonucu binada bir kişinin daha cesedine ulaşılmıştı.

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güngören, istanbul, yangın, tutuklama