İYİ Partili Bahadır Erdem: Partimizin Kılıçdaroğlu'nun adaylığına en ufak bir itirazı yok

Kılıçdaroğlu ana muhalefet partisi lideri olarak, kesinlikle Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı olarak adayı olabilir, buna partimizin en ufak bir itirazı yoktur. Sadece bir ittifak adayı olarak cumhurbaşkanı adayı kim olacaksa belirleneceği için bunu Sayın Kılıçdaroğlu'nun da dahil olduğu, o sırada Millet İttifakı'na kim dahil ise o partilerin genel başkanları ve kurulları birlikte karar verecek. Millet İttifakı dediğimizde biz şu an sadece CHP ve İyi Parti'den söz ediyoruz, 6 partinin bir araya geldiği bu masa çok kıymetli bir masa ve güçlendirilmiş parlamenter sistemi kabul edip Türkiye'nin anayasal sisteminin nasıl olması gerektiği konusunda... Kılıçdaroğlu ana muhalefet partisi lideri olarak, kesinlikle Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı olarak adayı olabilir, buna partimizin en ufak bir itirazı yoktur. Sadece bir ittifak adayı olarak cumhurbaşkanı adayı kim olacaksa belirleneceği için bunu Sayın Kılıçdaroğlu'nun da dahil olduğu, o sırada Millet İttifakı'na kim dahil ise o partilerin genel başkanları ve kurulları birlikte karar verecek. Millet İttifakı dediğimizde biz şu an sadece CHP ve İyi Parti'den söz ediyoruz, 6 partinin bir araya geldiği bu masa çok kıymetli bir masa ve güçlendirilmiş parlamenter sistemi kabul edip Türkiye'nin anayasal sisteminin nasıl olması gerektiği konusunda...

Türkiye nasıl yönetilecek bu masayla ilgili, bütün hukuk sistemi bu masayla ilgili... Ama bu masa şu an için bugün bir ittifak masası değil, ittifak masası ilan edildiğinde, ümit ederiz ki bu masa ittifak masası haline gelecek, beklentimiz ve ümidimiz... Türkiye nasıl yönetilecek bu masayla ilgili, bütün hukuk sistemi bu masayla ilgili... Ama bu masa şu an için bugün bir ittifak masası değil, ittifak masası ilan edildiğinde, ümit ederiz ki bu masa ittifak masası haline gelecek, beklentimiz ve ümidimiz...

Şu anda kimlerin aday olduğunu Sayın Erdoğan da dahil olmak üzere bilmiyoruz. Ama kimin aday olmadığını biliyoruz. Sayın Akşener, ben aday değilim ve ben başbakanlığa adayım dediği zaman kendi nefsini ve kendisini bütün alkışlarını, İyi Parti'nin neferlerinin de üzüldüğü, bunu dahi bir tarafa bırakarak Türkiye için bu makamdan vazgeçen birisi. Şu anda kimlerin aday olduğunu Sayın Erdoğan da dahil olmak üzere bilmiyoruz. Ama kimin aday olmadığını biliyoruz. Sayın Akşener, ben aday değilim ve ben başbakanlığa adayım dediği zaman kendi nefsini ve kendisini bütün alkışlarını, İyi Parti'nin neferlerinin de üzüldüğü, bunu dahi bir tarafa bırakarak Türkiye için bu makamdan vazgeçen birisi.

Şu masa dediğimiz şey de demokrasi masası... Şu masa dediğimiz şey de demokrasi masası...