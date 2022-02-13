https://tr.sputniknews.com/20220213/kilicdaroglu-hdpyi-yok-saymiyoruz-1053789850.html

Kılıçdaroğlu: HDP’yi yok saymıyoruz

Kılıçdaroğlu: HDP’yi yok saymıyoruz

CHP lideri Kılıçdaroğlu, 6 muhalefet partisi liderinin dünkü buluşmasında HDP'nin olmamasına ilişkin olarak, "HDP’yi yok saymıyoruz. Hiçbir partiyi de yok... 13.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-13T13:39+0300

2022-02-13T13:39+0300

2022-02-13T13:39+0300

politika

türkiye

kemal kılıçdaroğlu

gelecek partisi

deva partisi

buluşma

hdp

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6 muhalefet partisi liderinin dünkü buluşmasının ardından HalkTV yazarı Fikret Bila'nın sorularını yanıtladı.Kılıçdaroğlu, “Altı parti genel başkanının bir araya gelip yüz yüze ülke ve dünya sorunlarını konuşmalarını çok değerli buluyorum. Bu yönüyle siyasi tarihimiz bakımından bir kilometre taşı olduğunu düşünüyorum. Bir araya geldik ve Türkiye’yi bu koşullardan nasıl çıkarırız diye konuştuk. Türkiye’yi aydınlığa çıkarmak için, demokrasiyi, insan haklarını, eşitliği hayata geçirmek ekonomik sorunları çözmek üzere yola çıktık. Bir görüş ayrılığımız yok. Bundan sonra da böyle çalışacağız yine bir araya geleceğiz. Bir program etrafında çalışacağız” dedi.‘HDP’yi yok saymıyoruz, hiçbir partiyi de yok sayamayız’Kılıçdaroğlu’na, buluşmaya HDP’nin neden davet edilmediği eleştirilerine, “HDP’yi yok saymıyoruz. Hiçbir partiyi de yok sayamayız. Öyle yaparsak bu demokrasiye inanmadığımızı gösterir. Bu çalışma, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi geçiş çalışmasını yürüten altı parti arasında yapıldı. Biliyorsunuz altı partinin genel başkan yardımcıları birlikte çalıştılar ve bir metin hazırladılar. Çok iyi çalışılmış, çok zengin bir metin. Metin üzerinde altı genel başkanın bir görüş ayrılığı yok. Bu süreçte biz her parti ile görüştük. Bu görüşmelerimiz sürecek. HDP’yle de görüşüyoruz. İhtiyaç olduğunda yine görüşeceğiz. Onlar görüşlerini paylaşmak isterlerse bize gelebilirler, ihtiyaç olduğunda biz gideriz. Görüşlerimizi paylaşırız. Kamuoyuyla da zaten paylaşıyoruz. Bir sorun yok” yanıtını verdi.‘28 Şubat tarihini özellikle seçmedik’Kılıçdaroğlu’nun bir sonraki toplantının 28 Şubat’ta yapılacak olmasının özel bir anlamı olup olmadığını, geçmişteki 28 Şubat bildirisiyle veya CHP’nin helalleşme çağrısıyla ilgisi bulunup bulunmadığını sorusuna ilişkin şunları söyledi:‘Adaylık konuşulmadı, Millet İttifakı büyüdü veya küçüldü demek için erken olduğunu düşünüyorum’Kılıçdaroğlu adaylık konusunun gündeme gelip gelmediği yönündeki soruya, “Hiç gündeme gelmedi, konusu açılmadı. Biz ilkeler ve Türkiye’nin sorunları ile çözüm yolları üzerinde konuştuk” yanıtını verdi.“Millet İttifakı bundan böyle Büyük Millet İttifakı olarak mı isimlendirilecek” sorusuna şu yanıtı verdi:

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türkiye, kemal kılıçdaroğlu, gelecek partisi, deva partisi, buluşma, hdp