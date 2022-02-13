https://tr.sputniknews.com/20220213/oyuncu-cemil-ozbayer-hayatini-kaybetti-1053789255.html

Oyuncu Cemil Özbayer hayatını kaybetti

Oyuncu Cemil Özbayer hayatını kaybetti

Pek çok tiyatro oyununda yönetmenlik yapan, Devlet Tiyatroları emekli oyuncusu Cemil Özbayer hayatını kaybetti. Televizyon dizilerinin yanı sıra ‘Hacı Bayram... 13.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-13T13:18+0300

2022-02-13T13:18+0300

2022-02-13T13:18+0300

yaşam

türkiye

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Devlet Tiyatroları (DT) emekli oyuncusu Cemil Özbayer, 67 yaşında hayatını kaybetti. DT Genel Müdürü Mustafa Kurt, usta oyuncunun ölümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Kurumumuz emekli oyuncu ve yönetmenlerinden, Türk tiyatrosunun değerli ismi Cemil Özbayer'in vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Kıymetli sanatçımıza Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum" ifadesini kullandı.Birçok ünlü isim, usta oyuncu için sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.Cemil Özbayer kimdir?Cemil Özbayer 1955'te Ankara'da dünyaya geldi. Ankara Devlet Konservatuarı'nda 1975'te mezun olan Özbayer, Cüneyt Gökçer, Mahir Canova ve Bozkurt Kuruç gibi hocalardan dersler aldı. Konservatuvarda öğrenciyken Devlet Tiyatroları'nda pek çok oyunda rol almaya başlayan oyuncu, mezun olduktan sonra da burada oynamaya devam etti.Yerli ve yabancı klasiklerde yer alan usta oyuncu, 1990'lı yıllarda yönetmenliğe ağırlık verdi. Ankara Devlet Tiyatrosu, Sivas Devlet Tiyatrosu ve Antalya Devlet Tiyatrosu'nda yönetmenlik yapan Özbayer, "Romeo ve Juliet", "Şeyh Bedrettin", "Bir Ceza Avukatının Anıları" ve "Ya Devlet Başa Kuzgun Leşe" oyunlarını yönetti.Özbayer, "IV. Murat", "Kuvvai Milliye Destanı", "Budala", "Fehim Paşa Konağı", "Woyzeck", "Bir Başkası", "Satıcının Ölümü", "Akümülatörlü Radyo", "Romanoff ile Juliet", "Karar Kimin", "Kral Lear", "Genç Osman", "Hürrem Sultan", "Üçüncü Selim", "Genç Werther'in Yeni Acıları", "Susuz Yaz" ve "Bu Hesapta Yoktu" gibi pek çok tiyatro oyununda rol aldı.Cemil Özbayer, 2000'li yıllarda televizyon dizilerinde oyunculuk yapmaya başladı. "Bizim Aile", "Büyük Buluşma", "Kuşdili", "Hakkını Helal et", "Milat" ve "Kollama"nın da arasında bulunduğu dizilerde rol alan usta tiyatrocu, 2007'de "Hacı Bayram Veli" ve 2011'de "Berlin Kaplanı" sinema filmlerinde de oyunculuk yaptı.

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türkiye, cemil özbayer, tiyatro, yönetmen