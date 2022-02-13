https://tr.sputniknews.com/20220213/pekin-2022-rus-kayakcilar-olimpiyat-oyunlarinda-ilk-kez-bayrak-yarisinda-altin-aldi-1053795866.html

Pekin 2022: Rus kayakçılar, Olimpiyat oyunlarında ilk kez bayrak yarışında altın madalya kazandı

Pekin 2022: Rus kayakçılar, Olimpiyat oyunlarında ilk kez bayrak yarışında altın madalya kazandı

Rus kayakçılar Aleksey Çervotkin, Aleksandr Bolşunov, Denis Spitsov ve Sergey Ustyugov, Pekin Kış Olimpiyatları’nda 4x10 km kayaklı koşu bayrak yarışında altın... 13.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-13T18:51+0300

2022-02-13T18:51+0300

2022-02-13T18:52+0300

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rusya

pekin olimpiyatları

vladimir putin

kayak

rus sporcular

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Rus kayakçılar Aleksey Çervotkin, Aleksandr Bolşunov, Denis Spitsov ve Sergey Ustyugov, Pekin Kış Olimpiyatları’nda 4x10 km kayaklı koşu bayrak yarışında altın madalya kazanarak bir ilke imza attı. Bundan 42 yıl önce kayaklı koşu bayrak yarışında Sovyet sporcular altın madalya almıştı.Çervotkin, Bolşunov, Spitsov ve Ustyugov, yarışta belirlenen mesafeyi 1 saat 54 dakika 50.7 saniyede kat etti. Ruslara 1 dakika 7.2 saniye ile yenilen Norveçli kayakçılar, yarışmayı ikinci sırada tamamladı. Fransa kayak takımı ise 1 dakika 16.4 saniye Rus sporcuların gerisinde kalarak, bronz madalyanın sahibi oldu.Böylece Rus sporcular, bu disiplinde ilk kez altın madalya kazanmış oldu. 1980’de ABD’de Lake Placid’de oynanan Kış Olimpiyat Oyunları’nda Sovyet kayakçılar Vasiliy Roçev, Nikolay Bajukov, Yevgeniy Belyaev ve Nikolay Zimyatov, Norveç ve Finlandiya takımlarını geride bırakarak altın madalya kazanmıştı.Rus kayakçıların bu zaferinden sonra Rusya Olimpiyat Komitesi (ROC) takımı adına yarışan Rus milli takımı dört altın, dört gümüş ve altı bronz olmak üzere toplamda 14 madalya kazanmış oldu.Altın madalya kazanan Rus kayak takımına Putin’den tebrikRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bayrak yarışını birinci tamamlayarak altın madalya kazanan Rus erkekler kayak takımını telgraf göndererek tebrik etti.Kremlin’in sitesinde yayınlanan telgraf metninde, “Pekin'de 24’üncüsü düzenlenen Kış Olimpiyat Oyunları'ndaki zaferinizden dolayı sizi cani gönülden kutluyorum. En zorlu ve prestijli kayaklı koşu türlerinden biri olan bayrak yarışında güçlü, birbirine bağlı bir ekip olarak hareket ettiniz, ilk etaptan itibaren en yüksek ve sizi birinciliğe taşıyan tempoyu belirlediniz” ifadelerine yer verildi.Putin ayrıca bu zafer için Rus kayak takımının baş antrenörü Yuriy Borodavko'ya ve tüm antrenör ekibine teşekkür etti.

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rusya, pekin olimpiyatları, vladimir putin, kayak, rus sporcular