https://tr.sputniknews.com/20220213/trabzonspor-maci-oncesi-statta-kalp-krizi-geciren-taraftar-hayatin-kaybetti-1053798672.html

Trabzonspor maçı öncesi statta kalp krizi geçiren taraftar hayatını kaybetti

Trabzonspor maçı öncesi statta kalp krizi geçiren taraftar hayatını kaybetti

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor karşılaşması öncesi müsabakayı bekleyen taraftar geçirdiği kalp krizi sonucu... 13.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-13T22:21+0300

2022-02-13T22:21+0300

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trabzonspor

taraftar

öldü

spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

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Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor müsabakası öncesi Medical Park Stadyumu'na giden taraftar 45 yaşındaki Eyüp Yavuz maçı beklediği sırada tribünden kalp krizi geçirdi.Trabzonspor taraftarı Yavuz, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında Yıldızlı Medical Park Hastanesine kaldırıldı.Eyüp Yavuz'un, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.Trabzonspor Kulübü'nden vefat eden taraftar için başsağlığı mesajıTrabzonspor Kulübü, hayatını kaybeden taraftar için başsağlığı mesajı yayımladı.Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Başımız sağ olsun. İttifak Holding Konyaspor maçı esnasında tribünde kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan taraftarımız Eyüp Yusuf'un hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Taraftarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve camiamıza başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ise yaşamını yitiren Eyüp Yavuz için başsağlığı mesajında şunları kaydetti:"Bugün oynanan Trabzonspor - İH Konyaspor maçında, tribünde rahatsızlanan ve hastaneye kaldırılan Trabzonspor taraftarı Eyüp Yavuz'un vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum taraftara Allah'tan rahmet; ailesi ve Trabzonspor camiasına başsağlığı dileriz."

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trabzonspor, taraftar, öldü, türkiye futbol federasyonu (tff)