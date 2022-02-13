Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://tr.sputniknews.com/20220213/trabzonspor-maci-oncesi-statta-kalp-krizi-geciren-taraftar-hayatin-kaybetti-1053798672.html
Trabzonspor maçı öncesi statta kalp krizi geçiren taraftar hayatını kaybetti
Trabzonspor maçı öncesi statta kalp krizi geçiren taraftar hayatını kaybetti
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor karşılaşması öncesi müsabakayı bekleyen taraftar geçirdiği kalp krizi sonucu... 13.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-13T22:21+0300
2022-02-13T22:43+0300
trabzonspor
taraftar
öldü
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0a/1053694811_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_f97e29ad6b607ac12af0df0ce0eb4bf9.jpg
Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor müsabakası öncesi Medical Park Stadyumu'na giden taraftar 45 yaşındaki Eyüp Yavuz maçı beklediği sırada tribünden kalp krizi geçirdi.Trabzonspor taraftarı Yavuz, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında Yıldızlı Medical Park Hastanesine kaldırıldı.Eyüp Yavuz'un, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.Trabzonspor Kulübü'nden vefat eden taraftar için başsağlığı mesajıTrabzonspor Kulübü, hayatını kaybeden taraftar için başsağlığı mesajı yayımladı.Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Başımız sağ olsun. İttifak Holding Konyaspor maçı esnasında tribünde kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan taraftarımız Eyüp Yusuf'un hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Taraftarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve camiamıza başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ise yaşamını yitiren Eyüp Yavuz için başsağlığı mesajında şunları kaydetti:"Bugün oynanan Trabzonspor - İH Konyaspor maçında, tribünde rahatsızlanan ve hastaneye kaldırılan Trabzonspor taraftarı Eyüp Yavuz'un vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum taraftara Allah'tan rahmet; ailesi ve Trabzonspor camiasına başsağlığı dileriz."
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0a/1053694811_140:0:788:486_1920x0_80_0_0_9ea50e67cd33ad0dcf81a860766402ab.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
trabzonspor, taraftar, öldü, türkiye futbol federasyonu (tff)

Trabzonspor maçı öncesi statta kalp krizi geçiren taraftar hayatını kaybetti

22:21 13.02.2022 (güncellendi: 22:43 13.02.2022)
© AATrabzonspor
Trabzonspor - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2022
© AA
Abone ol
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor karşılaşması öncesi müsabakayı bekleyen taraftar geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor müsabakası öncesi Medical Park Stadyumu'na giden taraftar 45 yaşındaki Eyüp Yavuz maçı beklediği sırada tribünden kalp krizi geçirdi.
Trabzonspor taraftarı Yavuz, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında Yıldızlı Medical Park Hastanesine kaldırıldı.
Eyüp Yavuz'un, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

Trabzonspor Kulübü'nden vefat eden taraftar için başsağlığı mesajı

Trabzonspor Kulübü, hayatını kaybeden taraftar için başsağlığı mesajı yayımladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Başımız sağ olsun. İttifak Holding Konyaspor maçı esnasında tribünde kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan taraftarımız Eyüp Yusuf'un hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Taraftarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve camiamıza başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ise yaşamını yitiren Eyüp Yavuz için başsağlığı mesajında şunları kaydetti:
"Bugün oynanan Trabzonspor - İH Konyaspor maçında, tribünde rahatsızlanan ve hastaneye kaldırılan Trabzonspor taraftarı Eyüp Yavuz'un vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum taraftara Allah'tan rahmet; ailesi ve Trabzonspor camiasına başsağlığı dileriz."
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала