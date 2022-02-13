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Yol tartışmasında bıçak çeken sürücü gözaltına alındı
Yol tartışmasında bıçak çeken sürücü gözaltına alındı
Beykoz'da yol tartışmasında otomobil sürücüsü, aracıyla önünü kestikten sonra darp ettiği otomobil sürücüsüne bıçak çekti. Trafikteki dehşet anları cep... 13.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-13T15:34+0300
2022-02-13T15:34+0300
türkiye
beykoz
trafik
kavga
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8 Şubat’ta meydana gelen olayda, iddiaya göre, otomobilin sürücüsü Ercan Karacan ile bir diğer sürücü Ali Öztürk arasında trafikte yol tartışması çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ercan Karacan, aracıyla Öztürk'ün kullandığı aracın önünü kesti. Elinde bıçakla araçtan inen Karacan, Ali Öztürk'ü tehdit edip darp ederek elinde bulunan bıçakla dehşet saçtı. Öztürk'ün otomobiline de zarar veren Ercan Karacan, daha sonra aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. O anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.Yaşanan olay sonrası Ali Öztürk, polise giderek kendisini darbeden saldırgan Ercan Karacan'dan şikayetçi oldu. Olayla ilgili çalışma başlatan Beykoz Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Karacan'ı evinde suç aleti bıçakla yakalayarak gözaltına aldı. Karacan, polis merkezindeki ifadesinin ardından Beykoz Adliyesi'ne sevk edildi.
türkiye
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beykoz, trafik, kavga

Yol tartışmasında bıçak çeken sürücü gözaltına alındı

15:34 13.02.2022
© DHAYol tartışmasında bıçak çeken sürücü gözaltına alındı
Yol tartışmasında bıçak çeken sürücü gözaltına alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2022
© DHA
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Beykoz'da yol tartışmasında otomobil sürücüsü, aracıyla önünü kestikten sonra darp ettiği otomobil sürücüsüne bıçak çekti. Trafikteki dehşet anları cep telefonu kamerasına yansırken, şüpheli sürücü gözaltına alındı.
8 Şubat’ta meydana gelen olayda, iddiaya göre, otomobilin sürücüsü Ercan Karacan ile bir diğer sürücü Ali Öztürk arasında trafikte yol tartışması çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ercan Karacan, aracıyla Öztürk'ün kullandığı aracın önünü kesti. Elinde bıçakla araçtan inen Karacan, Ali Öztürk'ü tehdit edip darp ederek elinde bulunan bıçakla dehşet saçtı. Öztürk'ün otomobiline de zarar veren Ercan Karacan, daha sonra aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. O anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
Yaşanan olay sonrası Ali Öztürk, polise giderek kendisini darbeden saldırgan Ercan Karacan'dan şikayetçi oldu. Olayla ilgili çalışma başlatan Beykoz Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Karacan'ı evinde suç aleti bıçakla yakalayarak gözaltına aldı. Karacan, polis merkezindeki ifadesinin ardından Beykoz Adliyesi'ne sevk edildi.
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