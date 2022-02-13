https://tr.sputniknews.com/20220213/yol-tartismasinda-bicak-ceken-surucu-gozaltina-alindi-1053792000.html

Yol tartışmasında bıçak çeken sürücü gözaltına alındı

Yol tartışmasında bıçak çeken sürücü gözaltına alındı

Beykoz'da yol tartışmasında otomobil sürücüsü, aracıyla önünü kestikten sonra darp ettiği otomobil sürücüsüne bıçak çekti. Trafikteki dehşet anları cep... 13.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-13T15:34+0300

2022-02-13T15:34+0300

2022-02-13T15:34+0300

türkiye

beykoz

trafik

kavga

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0d/1053791975_32:0:1328:729_1920x0_80_0_0_a55c2abbe71ba103011ae9d1e44c99ff.png

8 Şubat’ta meydana gelen olayda, iddiaya göre, otomobilin sürücüsü Ercan Karacan ile bir diğer sürücü Ali Öztürk arasında trafikte yol tartışması çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ercan Karacan, aracıyla Öztürk'ün kullandığı aracın önünü kesti. Elinde bıçakla araçtan inen Karacan, Ali Öztürk'ü tehdit edip darp ederek elinde bulunan bıçakla dehşet saçtı. Öztürk'ün otomobiline de zarar veren Ercan Karacan, daha sonra aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. O anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.Yaşanan olay sonrası Ali Öztürk, polise giderek kendisini darbeden saldırgan Ercan Karacan'dan şikayetçi oldu. Olayla ilgili çalışma başlatan Beykoz Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Karacan'ı evinde suç aleti bıçakla yakalayarak gözaltına aldı. Karacan, polis merkezindeki ifadesinin ardından Beykoz Adliyesi'ne sevk edildi.

türkiye

beykoz

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

beykoz, trafik, kavga