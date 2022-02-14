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https://tr.sputniknews.com/20220214/avrupa-merkez-bankasi-enflasyon-yakin-gelecekte-yuksek-kalacak-1053839756.html
Avrupa Merkez Bankası: Enflasyon yakın gelecekte yüksek kalacak
Avrupa Merkez Bankası: Enflasyon yakın gelecekte yüksek kalacak
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde, enflasyondaki artışın enerji fiyatlarından kaynaklandığını, enflasyonun yakın gelecekte yüksek kalacağını söyledi. 14.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-14T23:43+0300
2022-02-14T23:44+0300
ekonomi
avrupa merkez bankası (ecb)
enflasyon
christine lagarde
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Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Strazburg'da gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul oturumunda konuştu.Avro Bölgesi'nde hızla yayılan Omicron varyantı ve alınan tedbirler nedeniyle büyüme hızının yavaşladığını anlatan Lagarde, "Arz darboğazları ve yüksek enerji maliyetleri gibi etkenlerin kısa vadede ekonomik aktiviteyi azaltması bekleniyor" diye konuştu.Lagarde, son Kovid-19 dalgasının ekonomiye etkisinin öncekilerden daha az olduğuna dikkati çekerek arz darboğazlarının hafiflediği yönünde de işaretler aldıklarını, bu yılın devamında güçlü ekonomik toparlanma beklediklerini anlattı.Avro Bölgesi'nde enflasyon oranının son aylarda hızla arttığını hatırlatan Lagarde, "Muhtemelen enflasyon yakın gelecekte yüksek kalacak. Enerji fiyatları enflasyondaki artışın ana nedeni olmaya devam ediyor" dedi.Lagarde, ocak ayı enflasyonunun yarıdan fazlasının enerjiden kaynaklandığına işaret ederek, "Enerji maliyetleri de birçok sektörde fiyatları yukarı çekiyor" diye konuştu.Lagarde, "Mevsimsel faktörler, artan nakliye maliyetleri ve gübre fiyatları nedeniyle gıda fiyatları da arttı" ifadesini kullandı.Jeopolitik gerilimlerin arttığını anımsatan Lagarde, sürekli yüksek seyreden enerji maliyetlerinin tüketim ve yatırımı baskıladığını belirtti.Lagarde, orta vadede yüzde 2'lik enflasyon oranı hedeflediklerini anımsatarak, "Net varlık alımlarımız bitmeden faiz artırımı yapılmayacak. Politikamızda yapılacak herhangi bir ayarlama aşamalı olacak" dedi.ECB'nin ne yapıp ne yapamayacağı konusunda açık olması gerektiğini vurgulayan Lagarde, "Para politikamız boru hatlarını gazla dolduramaz, limanlardaki yığılmayı gideremez veya daha fazla kamyon şoförü yetiştiremez" değerlendirmesinde bulundu.
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avrupa merkez bankası (ecb), enflasyon, christine lagarde

Avrupa Merkez Bankası: Enflasyon yakın gelecekte yüksek kalacak

23:43 14.02.2022 (güncellendi: 23:44 14.02.2022)
© AAAvrupa Merkez Bankası
Avrupa Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2022
© AA
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Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde, enflasyondaki artışın enerji fiyatlarından kaynaklandığını, enflasyonun yakın gelecekte yüksek kalacağını söyledi.
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Strazburg'da gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul oturumunda konuştu.
Avro Bölgesi'nde hızla yayılan Omicron varyantı ve alınan tedbirler nedeniyle büyüme hızının yavaşladığını anlatan Lagarde, "Arz darboğazları ve yüksek enerji maliyetleri gibi etkenlerin kısa vadede ekonomik aktiviteyi azaltması bekleniyor" diye konuştu.
Lagarde, son Kovid-19 dalgasının ekonomiye etkisinin öncekilerden daha az olduğuna dikkati çekerek arz darboğazlarının hafiflediği yönünde de işaretler aldıklarını, bu yılın devamında güçlü ekonomik toparlanma beklediklerini anlattı.
Avro Bölgesi'nde enflasyon oranının son aylarda hızla arttığını hatırlatan Lagarde, "Muhtemelen enflasyon yakın gelecekte yüksek kalacak. Enerji fiyatları enflasyondaki artışın ana nedeni olmaya devam ediyor" dedi.
Lagarde, ocak ayı enflasyonunun yarıdan fazlasının enerjiden kaynaklandığına işaret ederek, "Enerji maliyetleri de birçok sektörde fiyatları yukarı çekiyor" diye konuştu.
Lagarde, "Mevsimsel faktörler, artan nakliye maliyetleri ve gübre fiyatları nedeniyle gıda fiyatları da arttı" ifadesini kullandı.
Jeopolitik gerilimlerin arttığını anımsatan Lagarde, sürekli yüksek seyreden enerji maliyetlerinin tüketim ve yatırımı baskıladığını belirtti.
Lagarde, orta vadede yüzde 2'lik enflasyon oranı hedeflediklerini anımsatarak, "Net varlık alımlarımız bitmeden faiz artırımı yapılmayacak. Politikamızda yapılacak herhangi bir ayarlama aşamalı olacak" dedi.
ECB'nin ne yapıp ne yapamayacağı konusunda açık olması gerektiğini vurgulayan Lagarde, "Para politikamız boru hatlarını gazla dolduramaz, limanlardaki yığılmayı gideremez veya daha fazla kamyon şoförü yetiştiremez" değerlendirmesinde bulundu.
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