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BTP Genel Başkanı Baş, gençlik kolları toplantısında 'Senden Daha Güzel' şarkısını söyledi
BTP Genel Başkanı Baş, gençlik kolları toplantısında 'Senden Daha Güzel' şarkısını söyledi
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, partisinin gençlik kolları toplantısında ünlü rock müzik grubu Duman'ın "Senden Daha Güzel" adlı... 14.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-14T07:39+0300
2022-02-14T07:39+0300
türkiye
bağımsız türkiye partisi
hüseyin baş
duman
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BTP lideri Hüseyin Baş partisinin gençlik kolları toplantısında şarkı söyledi."Çıkarın telefonları" diyerek sahneye çıkan Baş, "Senden Daha Güzel" adlı şarkıyı seslendirdi. O anlara dair görüntüler, partinin Twitter hesabından "Genel Başkanımız "Çıkarın telefonları" deyince biz" mesajıyla paylaşıldı. Baş ise paylaşıma "Çoooook eğlendik. Teşekkürler gençler" diye yanıt verdi.
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bağımsız türkiye partisi, hüseyin baş, duman, şarkı

BTP Genel Başkanı Baş, gençlik kolları toplantısında 'Senden Daha Güzel' şarkısını söyledi

07:39 14.02.2022
© Fotoğraf : BTP/TwitterBağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2022
© Fotoğraf : BTP/Twitter
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Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, partisinin gençlik kolları toplantısında ünlü rock müzik grubu Duman'ın "Senden Daha Güzel" adlı şarkısını seslendirdiği anlar sosyal medyada gündem oldu.
BTP lideri Hüseyin Baş partisinin gençlik kolları toplantısında şarkı söyledi.
"Çıkarın telefonları" diyerek sahneye çıkan Baş, "Senden Daha Güzel" adlı şarkıyı seslendirdi.
O anlara dair görüntüler, partinin Twitter hesabından "Genel Başkanımız "Çıkarın telefonları" deyince biz" mesajıyla paylaşıldı.
Baş ise paylaşıma "Çoooook eğlendik. Teşekkürler gençler" diye yanıt verdi.
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