BTP Genel Başkanı Baş, gençlik kolları toplantısında 'Senden Daha Güzel' şarkısını söyledi

BTP lideri Hüseyin Baş partisinin gençlik kolları toplantısında şarkı söyledi."Çıkarın telefonları" diyerek sahneye çıkan Baş, "Senden Daha Güzel" adlı şarkıyı seslendirdi. O anlara dair görüntüler, partinin Twitter hesabından "Genel Başkanımız "Çıkarın telefonları" deyince biz" mesajıyla paylaşıldı. Baş ise paylaşıma "Çoooook eğlendik. Teşekkürler gençler" diye yanıt verdi.
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, partisinin gençlik kolları toplantısında ünlü rock müzik grubu Duman'ın "Senden Daha Güzel" adlı şarkısını seslendirdiği anlar sosyal medyada gündem oldu.
BTP lideri Hüseyin Baş partisinin gençlik kolları toplantısında şarkı söyledi.
"Çıkarın telefonları" diyerek sahneye çıkan Baş, "Senden Daha Güzel" adlı şarkıyı seslendirdi.