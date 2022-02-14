https://tr.sputniknews.com/20220214/btp-genel-baskani-bas-genclik-kollari-toplantisinda-senden-daha-guzel-sarkisini-soyledi-1053804838.html

BTP Genel Başkanı Baş, gençlik kolları toplantısında 'Senden Daha Güzel' şarkısını söyledi

BTP Genel Başkanı Baş, gençlik kolları toplantısında 'Senden Daha Güzel' şarkısını söyledi

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, partisinin gençlik kolları toplantısında ünlü rock müzik grubu Duman'ın "Senden Daha Güzel" adlı... 14.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-14T07:39+0300

2022-02-14T07:39+0300

2022-02-14T07:39+0300

türkiye

bağımsız türkiye partisi

hüseyin baş

duman

şarkı

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BTP lideri Hüseyin Baş partisinin gençlik kolları toplantısında şarkı söyledi."Çıkarın telefonları" diyerek sahneye çıkan Baş, "Senden Daha Güzel" adlı şarkıyı seslendirdi. O anlara dair görüntüler, partinin Twitter hesabından "Genel Başkanımız "Çıkarın telefonları" deyince biz" mesajıyla paylaşıldı. Baş ise paylaşıma "Çoooook eğlendik. Teşekkürler gençler" diye yanıt verdi.

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bağımsız türkiye partisi, hüseyin baş, duman, şarkı