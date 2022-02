Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Antalya Bisiklet Turu'na bisiklete binerek katıldı

https://tr.sputniknews.com/20220214/genclik-ve-spor-bakani-kasapoglu-antalya-bisiklet-turunda-pedal-cevirdi-1053803122.html

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'nin ilk olimpik veledromunun bisiklet branşındaki iddiayı daha yukarılara taşıyacağını bildirdi. 14.02.2022, Sputnik Türkiye

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Antalya Bisiklet Turu (Tour of Antalya 2022) kapsamında Antalya Müzesi önünden başlayan, 'İklim Değişikliği Farkındalık Sürüşü' temalı turun son etabına katılarak, bisiklet kullandı.Etabın son noktası olan Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlarla bir araya gelen Kasapoğlu, gazetecilere, Antalya Bisiklet Turu'nun bu yıl dördüncüsünün organize edildiğini söyledi.Her yıl farklı bir tema ile organizasyonun sürdürüldüğünü anımsatan Kasapoğlu, bu yılki temanın iklim değişikliği olduğunu kaydetti.Bu amaçla bir sürüş gerçekleştirdiklerini anlatan Kasapoğlu, organizasyonla dünyaya güzel bir mesaj verildiğini ifade etti.Türkiye'nin spor organizasyonları ve spor turizmi noktasında önemli bir aşama kaydettiğini aktaran Kasapoğlu, şunları söyledi:Kasapoğlu, Türkiye'nin dağa tırmanıştan yol yarışlarına kadar her alanda her türlü yarışa müsait bir coğrafyaya sahip olduğuna işaret etti.Bu tür organizasyonların tanıtım açısından da önemli bir avantaj sağladığını dile getiren Kasapoğlu, organizasyonun düzenlenmesine katkıda bulunanlara teşekkür etti.

