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https://tr.sputniknews.com/20220214/istanbulda-ikiz-kardesini-oldurdugu-one-surulen-zanli-yakalandi-1053802644.html
İstanbul'da ikiz kardeşini öldürdüğü öne sürülen zanlı yakalandı
İstanbul'da ikiz kardeşini öldürdüğü öne sürülen zanlı yakalandı
İstanbul'un Esenler ilçesinde ikiz kardeşini silahla vurarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı. 14.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-14T02:57+0300
2022-02-14T02:56+0300
türkiye
ikiz
öldürme
cinayet
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Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Nine Hatun Mahallesi'nde 27 yaşındaki M.D'nin öldürülmesiyle sonuçlanan olayın failini yakalamak için çalışma başlattı.Yapılan incelemede, M.D'nin, evinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.Araştırmada cinayetin maktulün ikiz kardeşi B.D. tarafından işlendiği tespit edildi.Şüpheli B.D, olaydan yaklaşık 2 saat sonra Esenler'de yakalanırken cinayette kullanıldığı değerlendirilen ruhsatsız tabanca çöp konteynerine atılmış halde bulundu.Zanlının gözaltındaki işlemlerinin ardından "kasten öldürme" suçundan adliyeye sevk edildiği bildirildi.
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ikiz, öldürme, cinayet

İstanbul'da ikiz kardeşini öldürdüğü öne sürülen zanlı yakalandı

02:57 14.02.2022
© AAİkiz kardeşini öldürdüğü öne sürülen zanlı yakalandı
İkiz kardeşini öldürdüğü öne sürülen zanlı yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2022
© AA
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İstanbul'un Esenler ilçesinde ikiz kardeşini silahla vurarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Nine Hatun Mahallesi'nde 27 yaşındaki M.D'nin öldürülmesiyle sonuçlanan olayın failini yakalamak için çalışma başlattı.
Yapılan incelemede, M.D'nin, evinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.
Araştırmada cinayetin maktulün ikiz kardeşi B.D. tarafından işlendiği tespit edildi.
Şüpheli B.D, olaydan yaklaşık 2 saat sonra Esenler'de yakalanırken cinayette kullanıldığı değerlendirilen ruhsatsız tabanca çöp konteynerine atılmış halde bulundu.
Zanlının gözaltındaki işlemlerinin ardından "kasten öldürme" suçundan adliyeye sevk edildiği bildirildi.
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