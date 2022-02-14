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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 14 Şubat paylaşımı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 14 Şubat paylaşımı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından 14 Şubat Sevgililer Günü'ne yönelik paylaşım yaptı. 14.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-14T22:49+0300
2022-02-14T22:49+0300
türkiye
kemal kılıçdaroğlu
selvi kılıçdaroğlu
14 şubat sevgililer günü
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımında bulundu.Eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile çekindiği bir fotoğrafı paylaşan Kılıçdaroğlu paylaşımına ''Bugün İzmir’de, tarihinin en büyük yatırımının temelini attık. Neyse ki gün bitmeden eve yetiştik'' notunu düştü.
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kemal kılıçdaroğlu, selvi kılıçdaroğlu, 14 şubat sevgililer günü

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 14 Şubat paylaşımı

22:49 14.02.2022
© CHP/ ALP EREN KAYACHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2022
© CHP/ ALP EREN KAYA
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından 14 Şubat Sevgililer Günü'ne yönelik paylaşım yaptı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımında bulundu.
Eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile çekindiği bir fotoğrafı paylaşan Kılıçdaroğlu paylaşımına ''Bugün İzmir’de, tarihinin en büyük yatırımının temelini attık. Neyse ki gün bitmeden eve yetiştik'' notunu düştü.
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