https://tr.sputniknews.com/20220214/kemal-kilicdaroglundan-14-subat-paylasimi-1053838310.html
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 14 Şubat paylaşımı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 14 Şubat paylaşımı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından 14 Şubat Sevgililer Günü'ne yönelik paylaşım yaptı. 14.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-14T22:49+0300
2022-02-14T22:49+0300
2022-02-14T22:49+0300
türkiye
kemal kılıçdaroğlu
selvi kılıçdaroğlu
14 şubat sevgililer günü
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımında bulundu.Eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile çekindiği bir fotoğrafı paylaşan Kılıçdaroğlu paylaşımına ''Bugün İzmir’de, tarihinin en büyük yatırımının temelini attık. Neyse ki gün bitmeden eve yetiştik'' notunu düştü.
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kemal kılıçdaroğlu, selvi kılıçdaroğlu, 14 şubat sevgililer günü
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 14 Şubat paylaşımı
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından 14 Şubat Sevgililer Günü'ne yönelik paylaşım yaptı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımında bulundu.
Eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile çekindiği bir fotoğrafı paylaşan Kılıçdaroğlu paylaşımına ''Bugün İzmir’de, tarihinin en büyük yatırımının temelini attık. Neyse ki gün bitmeden eve yetiştik'' notunu düştü.