https://tr.sputniknews.com/20220214/kemal-kilicdaroglundan-14-subat-paylasimi-1053838310.html

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 14 Şubat paylaşımı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 14 Şubat paylaşımı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından 14 Şubat Sevgililer Günü'ne yönelik paylaşım yaptı. 14.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-14T22:49+0300

2022-02-14T22:49+0300

2022-02-14T22:49+0300

türkiye

kemal kılıçdaroğlu

selvi kılıçdaroğlu

14 şubat sevgililer günü

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımında bulundu.Eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile çekindiği bir fotoğrafı paylaşan Kılıçdaroğlu paylaşımına ''Bugün İzmir’de, tarihinin en büyük yatırımının temelini attık. Neyse ki gün bitmeden eve yetiştik'' notunu düştü.

türkiye

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kemal kılıçdaroğlu, selvi kılıçdaroğlu, 14 şubat sevgililer günü