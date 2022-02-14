https://tr.sputniknews.com/20220214/kilicdaroglu-halkin-iktidarini-kuracagiz-demokratik-yollarla-bunlari-gonderecegiz-1053834745.html

Kılıçdaroğlu: Halkın iktidarını kuracağız, demokratik yollarla bunları göndereceğiz

Kılıçdaroğlu: Halkın iktidarını kuracağız, demokratik yollarla bunları göndereceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir’de, “Karamsarlığa asla kapılmayın. İnançla, kararlılıkla adımlarımızı atacağız ve hedefe ulaşacağız. Hedef iktidar... 14.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-14T20:29+0300

2022-02-14T20:29+0300

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politika

kemal kılıçdaroğlu

iktidar

izmir

konuşma

gündem

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İzmir’de Buca Metrosu'nun temel atma törenine katılan Kılıçdaroğlu, "Hiç endişe etmeyin sevgili gençler. Gerçekten de güzel günler göreceğiz ve gerçekten de sizler motorları maviliklere süreceksiniz, bunun bütün alt yapısını oluşturacağım. Bu ülkenin gençleri umutsuzluğa kapılmayın. Geleceğinizi yurt dışında aramayın. Bu ülkenin güzel gençleri, size yaşanabilir bir Türkiye’yi bırakacağız. Yaşanacak bir Türkiye, huzurlu bir Türkiye’yi beraber Millet İttifakı ile birlikte yapacağız ve ayağa kaldıracağız" açıklamasında bulundu.Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:"İzmir için tarihi bir gün. En büyük yatırımlardan birisi. Bütün baskılara rağmen, bütün ekonomik açıdan var olması gereken avantajların kısıtlanmasına rağmen, belediye başkanlarımız ellerinden gelen bütün çabayı gösteriyor. Tunç Başkanımız da diğer belediye başkanlarımız da bütün baskıları aşarak görevlerini sürdürüyor. Ankara’ya mesaj gönderdiler.Buradan ben de göndereyim, bir mesaj. Yakında toplayacaksın Bakanlar Kurulu’nu. Elektrik zamlarını geri al. Yüzde 127 zam. Yüzde 127 zam bize yakışmıyor. Türkiye Cumhuriyeti’ne yakışmıyor. Sarayında oturacaksın, her şey bedava olacak. Elektriğin bedava. Kira ödemeyeceksin. Yol parası ödemeyeceksin. Yemek parası ödemeyeceksin. Hiçbir şey ödemeyeceksin: Vatandaşa gelince yüzde 127 zam. Geri almasını istiyorum. Birlikte söylemeliyiz.'Ortada hükümet yok ki istifa etsin'Ortada hükümet yok ki istifa etsin. Bir kişi var. Hükümet filan yok, eskiden vardı hükümet. Şundan emin olmanızı isterim: Siz gerçekten de güzel bir Türkiye’de yaşayacaksınız. Özgürlüğü tadacaksınız yeniden. Yeniden güzelliği göreceksiniz. Bu ülkenin her tarafında, her ilinde herkes huzur içinde gezecek. Barışı getireceğiz. Özgürlüğü getireceğiz. Birlikte yaşamayı getireceğiz. Hiç kimseyi; kimliği, inancı, yaşam tarzı dolayısıyla eleştirmeyecek, ötekileştirmeyeceğiz. 84 milyonun kucaklaştığı güzel bir Türkiye’yi birlikte inşa edeceğiz.Gerçekten de bu ülkeye adaleti getireceğiz. Gerçekten de huzuru getireceğiz. Bu ülkede adaletin olmadığını, binlerce çocuğun yatağa aç girdiğini, büyük kaynakların ‘beşli çete’lere tahsis edildiğini, milyonlarca gencimizin işsiz olduğunu, evlerde huzurun olmadığını, bu ülkede geçinmenin de çok zor olduğunu biliyorum. Ama bütün bunlar rağmen diyorum ki moralinizi bozmayın, sandık gelecek ve göndereceğiz onları. Demokrasi içinde göndereceğiz.Birleşe birleşe kazanacağız ve güzel bir Türkiye’yi beraber inşa edeceğiz. Kavga etmeden, beraber düşünerek, sorunları masaya yatırarak ve sorunlara akılcı çözümler getirerek. Beraber; Türkiye’yi güzel bir Türkiye’yi inşa edeceğiz. Huzurlu bir Türkiye’yi inşa edeceğiz. Sevgili gençler; sizler tweet attığınızda korkmayın, Millet İttifakı’nın iktidarında korkmayacaksınız. Sabahın köründe polis gelip evinizi basmayacak. Bundan emin olacaksınız. Milletin iktidarında yani Millet İttifakı’nın iktidarında hep beraber iktidar olduğumuzda, halk için çalışacağız. Gençlerimiz için ve kadınlar için çalışacağız. Hiç kimse aç ve açıkta kalmayacak. Ve bir şeyi daha getireceğiz. Halktan topladığımız her kuruşun hesabını halka vereceğiz. Halkına hesap vermeyen siyasi anlayışı reddediyoruz, reddedeceğiz beraber.'Halkla birlikte yöneteceğiz'Ayrıca şunu da ifade edeyim. İzmir milletvekili olmaktan da gurur duyduğumu ifade etmeliyim. Sizlere hizmet etmek, İzmirliler için çalışmak ayrı bir gurur vesilesi. Türkiye’nin bütün sorunlarını üç aşağı beş yukarı bilmiyoruz, yaşıyoruz. Buna karşı umutsuz değiliz, umutluyuz. Beraber güzel Türkiye’yi inşa edeceğiz. Emin olmanızı isterim. Bir kez daha vurguluyorum. Karamsarlığa asla kapılmayın. ‘Efendim bunlar gelirse şöyle olur, bunlar gelirse böyle olur.’ Ne derlerse desinler. İnançla, karalılıkla adımlarımızı atacağız ve hedefe ulaşacağız. Hedef iktidar. Halkın iktidarı, halkın. Milletin iktidarı. Bir avuç tefecinin değil, bir avuç azınlığın değil, ‘beşli çete’lerin değil. Halkın iktidarını kuracağız. Halkla birlikte yöneteceğiz. Her kuruşun hesabını vererek. Belediye başkanlarımız bütün aksaklıklara, engellemelere rağmen görev yapıyorlar. Burada İzmir’de tarihinin en büyük metro yatırımı. İstanbul’da 10 ayrı metro inşaatı, aynı anda sürdürülüyor. Gidin Antalya, Mersin, Adana, Aydın, Eskişehir’e göreceksiniz belediye başkanlarımız mükemmel çalışıyor, halkın nabzını tutuyorlar. Belediye başkanlarımız halk için çalışıyor, halka hesap veriyorlar. ‘Yaptığınız her yatırımın kaça mal olduğunu millete söyleyeceksiniz.’ Her kuruşun hesabını veren bir devlet yönetimi bizim idealimizdir."

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kemal kılıçdaroğlu, iktidar, izmir, konuşma, gündem