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https://tr.sputniknews.com/20220214/merkez-bankasi-acikladi-alisveris-odemelerine-de-fast-geliyor-1053812695.html
Merkez Bankası açıkladı: Alışveriş ödemelerine de FAST geliyor
Merkez Bankası açıkladı: Alışveriş ödemelerine de FAST geliyor
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), FAST'a entegrasyonu tamamlanan TR Karekod kullanılarak gerçekleştirilecek iş yeri ödemelerinde tek seferde 10 bin... 14.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-14T11:43+0300
2022-02-14T11:43+0300
ekonomi
merkez bankası
fast
fast sistemi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) sisteminin alışveriş işlemlerinde nakite ek olarak tamamlayıcı bir ödeme yöntemi olarak kullanılabilmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti.TR Karekod kullanılarak gerçekleştirilecek iş yeri ödemelerinde tek seferde 10 bin TL'ye kadar işlem yapılabileceğini belirten TCMB, 7/24 anlık para transferine olanak sağlayan FAST Sistemi aracılığıyla günlük ortalama 3,5 milyon adet ödeme gerçekleştirilmekte olup, transferler müşteri hesapları arasında bir saniyeden daha kısa sürede tamamlandığını söyledi.FAST ödemesi yapılabilmesine olanak sağlayan Kolay Adresleme Sistemine kayıt olan kullanıcı sayısının 15,5 milyona ulaştığını belirten Merkez Bankası, para transferlerinde 2.000 TL olan FAST işlem limitinin 21 Şubat 2022 tarihi itibarıyla 5.000 TL'ye yükseltileceğini duyurdu.
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merkez bankası, fast , fast sistemi

Merkez Bankası açıkladı: Alışveriş ödemelerine de FAST geliyor

11:43 14.02.2022
© REUTERS / Murad SezerTürk Lirası, TL
Türk Lirası, TL - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2022
© REUTERS / Murad Sezer
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), FAST'a entegrasyonu tamamlanan TR Karekod kullanılarak gerçekleştirilecek iş yeri ödemelerinde tek seferde 10 bin TL'ye kadar işlem yapılabileceğini duyurdu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) sisteminin alışveriş işlemlerinde nakite ek olarak tamamlayıcı bir ödeme yöntemi olarak kullanılabilmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti.
TR Karekod kullanılarak gerçekleştirilecek iş yeri ödemelerinde tek seferde 10 bin TL'ye kadar işlem yapılabileceğini belirten TCMB, 7/24 anlık para transferine olanak sağlayan FAST Sistemi aracılığıyla günlük ortalama 3,5 milyon adet ödeme gerçekleştirilmekte olup, transferler müşteri hesapları arasında bir saniyeden daha kısa sürede tamamlandığını söyledi.
FAST ödemesi yapılabilmesine olanak sağlayan Kolay Adresleme Sistemine kayıt olan kullanıcı sayısının 15,5 milyona ulaştığını belirten Merkez Bankası, para transferlerinde 2.000 TL olan FAST işlem limitinin 21 Şubat 2022 tarihi itibarıyla 5.000 TL'ye yükseltileceğini duyurdu.
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