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Parlamenter sistem metnini hazırlayan komisyon 28 Şubat açıklamasını organize edecek
Parlamenter sistem metnini hazırlayan komisyon 28 Şubat açıklamasını organize edecek
TBMM'de bir araya gelerek 6 parti adına güçlendirilmiş parlamenter sistem metnini kaleme alan komisyon, 28 Şubat günü yapılacak açıklamanın formatını da... 14.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-14T14:27+0300
2022-02-14T14:27+0300
politika
güçlendirilmiş parlamenter sistem
chp
deva partisi
gelecek partisi
iyi parti
saadet partisi
demokrat parti (dp)
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Güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmaları için hafta sonu bir araya gelen 6 parti lideri ortak metnin 28 Şubat’ta açıklanması kararını aldı. Açıklamanın nerede ve nasıl olacağı belirlemek için de komisyon çalışma yürütecek.6 liderin buluşması sonrasında yapılan ortak açıklamada “Yasama, yürütme ve yargı organlarının güçlendirilmesinin yanında, demokratik hukuk devletini güçlendirmek amacıyla Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni üzerinde yoğun bir çalışma gerçekleştirdik. Kutuplaşmayı değil, istişare ve uzlaşmayı esas aldık. Bugün de parti genel başkanları olarak bir araya gelerek, üzerinde uzlaşıya vardığımız yeni sistemle ilgili mutabakat metninin kamuoyuna takdimi üzerine görüştük ve 28 Şubat 2022 tarihinde milletimizle paylaşılmasında mutabık kaldık” ifadeleri yer aldı.Yapılan bu açıklama sonrasında 28 Şubat programının nasıl organize edileceği gündeme geldi. Parlamenter sistem metnini hazırlayan kurmayların hazırlık aşamasında da görev alacağı öğrenildi.Komisyon bir araya gelecekEkim ayında başlayan ortak metin çalışmasında CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Bahadır Erdem, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün yer almıştı.Bu isimler 28 Şubat açıklamasının formatının oluşmasını da planlayacaklar. Önümüzdeki günlerde bir araya gelmesi beklenen komisyon, açıklamanın nerede yapılacağını, kimlerin davet edileceğini, ortak metni kimin okuyacağını, siyasi partilerin genel başkanlarının hangi sıra ile konuşma yapacağını ve oturacağını belirleyecek.‘Biz çalışacağız’Komisyon çalışmalarında Gelecek Partisi’nin temsil eden Ayhan Sefer Üstün “28 Şubat’a komisyon olarak biz çalışacağız. Metni hazırlayan komisyon, açıklamanın yerini formatını sunumunu davetiyeleri belirleyecek. Bunun için bu hafta içinde toplanırız” ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220213/guclendirilmis-parlamenter-sistem-toplantisi-5-saat-surdu--1053783802.html
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güçlendirilmiş parlamenter sistem, chp, deva partisi, gelecek partisi, iyi parti, saadet partisi, demokrat parti (dp)

Parlamenter sistem metnini hazırlayan komisyon 28 Şubat açıklamasını organize edecek

14:27 14.02.2022
© Sputnik / Osman Nuri CeritParlamenter sistem
Parlamenter sistem - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2022
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TBMM'de bir araya gelerek 6 parti adına güçlendirilmiş parlamenter sistem metnini kaleme alan komisyon, 28 Şubat günü yapılacak açıklamanın formatını da organize edecek. Bu hafta içinde bir araya gelmesi beklenen komisyon açıklamanın nasıl yapılacağını belirleyecek.
Güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmaları için hafta sonu bir araya gelen 6 parti lideri ortak metnin 28 Şubat’ta açıklanması kararını aldı. Açıklamanın nerede ve nasıl olacağı belirlemek için de komisyon çalışma yürütecek.
6 liderin buluşması sonrasında yapılan ortak açıklamada “Yasama, yürütme ve yargı organlarının güçlendirilmesinin yanında, demokratik hukuk devletini güçlendirmek amacıyla Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni üzerinde yoğun bir çalışma gerçekleştirdik. Kutuplaşmayı değil, istişare ve uzlaşmayı esas aldık. Bugün de parti genel başkanları olarak bir araya gelerek, üzerinde uzlaşıya vardığımız yeni sistemle ilgili mutabakat metninin kamuoyuna takdimi üzerine görüştük ve 28 Şubat 2022 tarihinde milletimizle paylaşılmasında mutabık kaldık” ifadeleri yer aldı.
Yapılan bu açıklama sonrasında 28 Şubat programının nasıl organize edileceği gündeme geldi. Parlamenter sistem metnini hazırlayan kurmayların hazırlık aşamasında da görev alacağı öğrenildi.

Komisyon bir araya gelecek

Ekim ayında başlayan ortak metin çalışmasında CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Bahadır Erdem, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün yer almıştı.
Bu isimler 28 Şubat açıklamasının formatının oluşmasını da planlayacaklar. Önümüzdeki günlerde bir araya gelmesi beklenen komisyon, açıklamanın nerede yapılacağını, kimlerin davet edileceğini, ortak metni kimin okuyacağını, siyasi partilerin genel başkanlarının hangi sıra ile konuşma yapacağını ve oturacağını belirleyecek.

‘Biz çalışacağız’

Komisyon çalışmalarında Gelecek Partisi’nin temsil eden Ayhan Sefer Üstün “28 Şubat’a komisyon olarak biz çalışacağız. Metni hazırlayan komisyon, açıklamanın yerini formatını sunumunu davetiyeleri belirleyecek. Bunun için bu hafta içinde toplanırız” ifadelerini kullandı.
Güçlendirilmiş parlamenter sistem toplantısı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2022
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'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' toplantısı 5 saat sürdü
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