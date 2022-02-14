https://tr.sputniknews.com/20220214/rus-surat-patencisi-golikova-pekinde-takimina-17-madalyayi-kazandirdi-1053803446.html

Rus sürat patencisi Golikova Pekin’de takımına 17. madalyayı kazandırdı

Rus sürat patencisi Golikova Pekin’de takımına 17. madalyayı kazandırdı

Rus sporcu Angelina Golikova, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda bugün düzenlenen sürat pateni kadınlar 500 metreyi üçüncü tamamlayarak Rusya’ya 17. madalyayı... 14.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-14T04:46+0300

2022-02-14T04:46+0300

2022-02-14T04:49+0300

2022 kış olimpiyatları

rusya

pekin kış olimpiyatları

rus sporcular

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0e/1053803421_0:124:3199:1923_1920x0_80_0_0_17b61e65b138443e8eb60bc133614beb.jpg

Rus sporcu Angelina Golikova, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda bugün düzenlenen sürat pateni kadınlar 500 metreyi üçüncü tamamlayarak Rusya’ya 17. madalyayı kazandırdı.Yarışmada ABD'li Erin Jackson 37.04 saniye) altın madalyanın sahibi oldu. İkinci Japon Miho Takagi, üçüncü ise Rus Angelina Golikova oldu.Bir diğer Rus sporcu Darya Kaçanova, yarışı sekizinci sırada tamamladı, Olimpiyat Oyunları açılış töreninde Rus heyetinin bayrağını taşıyan Olga Fatkulina ise onuncu sıraya yerleşti.Daha önce sürat pateni erkekler 500 metrede ise Rusya Olimpiyat Komitesini (ROC) temsil eden Konstantin İvliyev, ikinci tamamlayarak takımına gümüş madalya kazandırdı.Rus sporcu Eduard Latıpov ise, erkekler 12.5 kilometre takip yarışını Fransız ve Norveçli rakiplerinin gerisinde, üçüncü sırada tamamladı.Böylece Rusya ROC takımı adına yarışan Rus milli takımı dört altın, beş gümüş ve sekiz bronz olmak üzere toplamda 17 madalya kazanmış oldu.Rusya, Pekin Kış Olimpiyatları’nda kendi ismi ve bayrağı ile yarışamıyor. Zira ülkede devlet destekli bir doping programı uygulandığına ilişkin iddialar yüzünden Rusya, uluslararası müsabakalardan men edilmiş durumda. Ancak Rus sporcuların, Rusya Olimpiyat Komitesi takımı bayrağı altında yarışlara katılmalarına izin veriliyor.4 Şubat Cuma günü başlayan 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları, 20 Şubat’ta sona erecek.

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, pekin kış olimpiyatları, rus sporcular