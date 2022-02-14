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2022 Kış Olimpiyatları
Çin'in başkenti Pekin, 2008 yılındaki yaz olimpiyat oyunlarının ardından bu kez kış olimpiyat oyunlarını ağırlıyor. 20 Şubat'a dek sürecek ve bir dizi ülkenin diplomatik boykot kararı aldığı organizasyonda 91 ülkeden sporcu 15 dalda yarışacak. Rusya 217, Türkiye 7 sporcu ile temsil ediliyor.
https://tr.sputniknews.com/20220214/rus-surat-patencisi-golikova-pekinde-takimina-17-madalyayi-kazandirdi-1053803446.html
Rus sürat patencisi Golikova Pekin’de takımına 17. madalyayı kazandırdı
Rus sürat patencisi Golikova Pekin’de takımına 17. madalyayı kazandırdı
Rus sporcu Angelina Golikova, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda bugün düzenlenen sürat pateni kadınlar 500 metreyi üçüncü tamamlayarak Rusya’ya 17. madalyayı... 14.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-14T04:46+0300
2022-02-14T04:49+0300
2022 kış olimpiyatları
rusya
pekin kış olimpiyatları
rus sporcular
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Rus sporcu Angelina Golikova, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda bugün düzenlenen sürat pateni kadınlar 500 metreyi üçüncü tamamlayarak Rusya’ya 17. madalyayı kazandırdı.Yarışmada ABD'li Erin Jackson 37.04 saniye) altın madalyanın sahibi oldu. İkinci Japon Miho Takagi, üçüncü ise Rus Angelina Golikova oldu.Bir diğer Rus sporcu Darya Kaçanova, yarışı sekizinci sırada tamamladı, Olimpiyat Oyunları açılış töreninde Rus heyetinin bayrağını taşıyan Olga Fatkulina ise onuncu sıraya yerleşti.Daha önce sürat pateni erkekler 500 metrede ise Rusya Olimpiyat Komitesini (ROC) temsil eden Konstantin İvliyev, ikinci tamamlayarak takımına gümüş madalya kazandırdı.Rus sporcu Eduard Latıpov ise, erkekler 12.5 kilometre takip yarışını Fransız ve Norveçli rakiplerinin gerisinde, üçüncü sırada tamamladı.Böylece Rusya ROC takımı adına yarışan Rus milli takımı dört altın, beş gümüş ve sekiz bronz olmak üzere toplamda 17 madalya kazanmış oldu.Rusya, Pekin Kış Olimpiyatları’nda kendi ismi ve bayrağı ile yarışamıyor. Zira ülkede devlet destekli bir doping programı uygulandığına ilişkin iddialar yüzünden Rusya, uluslararası müsabakalardan men edilmiş durumda. Ancak Rus sporcuların, Rusya Olimpiyat Komitesi takımı bayrağı altında yarışlara katılmalarına izin veriliyor.4 Şubat Cuma günü başlayan 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları, 20 Şubat’ta sona erecek.
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rusya, pekin kış olimpiyatları, rus sporcular

Rus sürat patencisi Golikova Pekin’de takımına 17. madalyayı kazandırdı

04:46 14.02.2022 (güncellendi: 04:49 14.02.2022)
© Sputnik / Grigori Sisoev / Fotoğraf bankasına girAngelina Golikova
Angelina Golikova - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2022
© Sputnik / Grigori Sisoev
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Rus sporcu Angelina Golikova, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda bugün düzenlenen sürat pateni kadınlar 500 metreyi üçüncü tamamlayarak Rusya’ya 17. madalyayı kazandırdı.
Rus sporcu Angelina Golikova, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda bugün düzenlenen sürat pateni kadınlar 500 metreyi üçüncü tamamlayarak Rusya’ya 17. madalyayı kazandırdı.
Yarışmada ABD'li Erin Jackson 37.04 saniye) altın madalyanın sahibi oldu. İkinci Japon Miho Takagi, üçüncü ise Rus Angelina Golikova oldu.
Bir diğer Rus sporcu Darya Kaçanova, yarışı sekizinci sırada tamamladı, Olimpiyat Oyunları açılış töreninde Rus heyetinin bayrağını taşıyan Olga Fatkulina ise onuncu sıraya yerleşti.
Daha önce sürat pateni erkekler 500 metrede ise Rusya Olimpiyat Komitesini (ROC) temsil eden Konstantin İvliyev, ikinci tamamlayarak takımına gümüş madalya kazandırdı.
Rus sporcu Eduard Latıpov ise, erkekler 12.5 kilometre takip yarışını Fransız ve Norveçli rakiplerinin gerisinde, üçüncü sırada tamamladı.
Böylece Rusya ROC takımı adına yarışan Rus milli takımı dört altın, beş gümüş ve sekiz bronz olmak üzere toplamda 17 madalya kazanmış oldu.
Rusya, Pekin Kış Olimpiyatları’nda kendi ismi ve bayrağı ile yarışamıyor. Zira ülkede devlet destekli bir doping programı uygulandığına ilişkin iddialar yüzünden Rusya, uluslararası müsabakalardan men edilmiş durumda. Ancak Rus sporcuların, Rusya Olimpiyat Komitesi takımı bayrağı altında yarışlara katılmalarına izin veriliyor.
4 Şubat Cuma günü başlayan 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları, 20 Şubat’ta sona erecek.
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