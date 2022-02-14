https://tr.sputniknews.com/20220214/telli-duvakli-nazarlikli-delege-cumhurbaskani-icin-oy-verdi-basbakanla-lafladi-afdye-diss-atti-1053832987.html

Telli duvaklı nazarlıklı delege, cumhurbaşkanı için oy verdi, başbakanla lafladı, AfD'ye diss attı

Telli duvaklı nazarlıklı delege, cumhurbaşkanı için oy verdi, başbakanla lafladı, AfD'ye diss attı

Alman parlamentosunun cumhurbaşkanlığı seçiminde Sol Parti'nin gönderdiği Dr.in Reyhan Şahin namı diğer Lady Bitch Ray, alışılmadık bir tarz içinde aşırı sağcı... 14.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-14T19:47+0300

2022-02-14T19:47+0300

2022-02-14T19:47+0300

dünya

almanya

sosyal demokrat parti (spd)

olaf scholz

frank-walter steinmeier

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Almanya'da Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in ikinci kez seçildiği parlamentodaki oylamaya, Türkiye kökenli araştırmacı bilim insanı Reyhan Şahin'in feminist rapçi Lady Bitch Ray kimliğiyle mevcudiyeti ve sergilediği tavırları damga vurdu. Siyaset dünyası için alışılmadık bir giyim tarzı içindeki rapçinin Sosyal Demokrat Partili (SPD) Başbakan Olaf Scholz ile sohbet edip çantasıyla aşırı sağa hayır mesajı göndermesi .medyada geniş yer buldu. Mecliste temsil edilen partiler tarafından belirlenen ve cumhurbaşkanı için oy atan 1472 delegeden biri de Sol Parti'nin gönderdiği Dr.in Reyhan Şahin namı diğer Lady Bitch Ray'di.Telli duvaklı mini beyaz gelinlik ve uzun beyaz çizme giyen rapçi, hem meclis 'performansında' hem de bununla ilgili sosyal medya paylaşımlarında popülist aşırı sağcı parti Almanya için Alternatif'i (AfD) hedef aldı. Elinden düşürmediği tığ örme mavi çantaya kırmızı kurdeleyle nazar boncuğu tutturulması ve 'Naziler dışarı, AfD'ye hayır' yazısı işlenmesi dikkat çekti. Oylamanın ardından Reyhan Şahin'in Başbakan Olaf Scholz ve eski Dışişleri Bakanı Heiko Maas'la sohbet etmesi ve ikilinin kendisini dikkatle dinlemesinin görüntülerini, hem rapçi hem başbakan hem de SPD kendi hesaplarında paylaştı. Scholz, paylaşımında pandemi nedeniyle oylamanın meclis binası Bundestag'da değil de yanındaki Paul Löbe Evi'ndeki 4 katta düzenlendiği bilgisini verdikten sonra "Her zaman olduğu gibi, temsilciler siyaset, kültür ve toplumun geniş ve renkli bir karışımını oluşturdular" dedi. "Bazı izlenimler" sunumuyla en başta Reyhan Şahin'le fotoğrafını paylaştı. Şahin de "Kanıt fotosu" diye başbakanla ayaküstü sohbet fotoğrafını paylaşmakla birlikte AfD ile kavgasını aktarmaya odaklandı. Oy kullanılan salonda bir kadının izinsiz fotoğrafını çekmesi ve hangi partiden olduğunu sorunca kaçması üzerine arkadaşıyla birlikte kadının peşinden gittiklerini anlatan feminist rapçi, AfD milletvekili olduğunu öğrendikleri kadından fotoğrafı silmesini istediğini, kadının “Herkes çekiyor. Sorun ne“ diye sorması üzerine “Sorun AfD“ diye cevap verdiğini aktardı.

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almanya, sosyal demokrat parti (spd), olaf scholz, frank-walter steinmeier